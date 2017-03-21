雲品報喜 去年營收、獲利創歷史新高

2017-03-21 11:02

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品國際酒店（2748）2016年全年合併營收達13.32億元，年增9.48％，稅後盈餘1.93億元，年增6.19％，每股稅後盈餘3.18元，年增5.30％，皆為公司歷史新高紀錄。考量公司營運資金充沛與今年資本支出規劃，經董事會決議擬配發每股現金股利2.5元，配發率達78.62％。雲品今天股價持平。

雲品受惠於住房與宴會兩大業務持續成長，全年平均住房率自72％提升到78％，平均房價並自7680元提升到7909元。宴會接單桌數年增26％的表現，帶動雲品2016年全年毛利率達33％、營業利益率18％。

雲品指出，今年包括桃園機場捷運開通，以及國內旅遊開放第四類自由行之政策效益，將有助於雲品在今年業績保持良好成長動能。另外，由於頤品酒店在品花苑的餐飲整合優勢下，精緻餐飲與服務已成新莊消費者心中結婚與宴會首選，交通便利效益不但有助品花苑第二季自助餐的業績明顯成長，頤品酒店宴會目前接單量並已較去年增加一成以上，雲品溫泉酒店在政策效益下，預期第二季淡季訂單能見度仍可望保持小旺季的水準。