雲品報喜 去年營收、獲利創歷史新高
2017-03-21 11:02
〔記者王憶紅／台北報導〕雲品國際酒店（2748）2016年全年合併營收達13.32億元，年增9.48％，稅後盈餘1.93億元，年增6.19％，每股稅後盈餘3.18元，年增5.30％，皆為公司歷史新高紀錄。考量公司營運資金充沛與今年資本支出規劃，經董事會決議擬配發每股現金股利2.5元，配發率達78.62％。雲品今天股價持平。
雲品受惠於住房與宴會兩大業務持續成長，全年平均住房率自72％提升到78％，平均房價並自7680元提升到7909元。宴會接單桌數年增26％的表現，帶動雲品2016年全年毛利率達33％、營業利益率18％。
雲品指出，今年包括桃園機場捷運開通，以及國內旅遊開放第四類自由行之政策效益，將有助於雲品在今年業績保持良好成長動能。另外，由於頤品酒店在品花苑的餐飲整合優勢下，精緻餐飲與服務已成新莊消費者心中結婚與宴會首選，交通便利效益不但有助品花苑第二季自助餐的業績明顯成長，頤品酒店宴會目前接單量並已較去年增加一成以上，雲品溫泉酒店在政策效益下，預期第二季淡季訂單能見度仍可望保持小旺季的水準。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 雲品國際
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 《自由廣場》允許警察濫行盤查 才會影響治安
- 特搜隊員登山失蹤 搜救2週任務結束
- 女子摔角冠軍黑白通吃 3P淫片遭駭瘋傳
- 趕牛犁田 新竹縣太爺撩落去
- 〈Nene的異想花園〉有一點動心
- 三巨頭登101 騎士飆進季後賽
- 萬一被盤查 柯文哲：問對方我像遊民還是匪諜
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 經典賽》牽制之神！莫里納2傳球抓到2出局（影音）
- 非法吸金近200億元 心靈導師判11年沒收172億贓款
- 龍千玉談兒落淚 澄清救兒花費不到千萬
- 老翁八卦山區失蹤3日 百人大搜山
- NBA》勇士不滿雷霆製造對立？主帥出面澄清
- 不滿學弟線上遊戲表現差 學長罵「腦殘」被訴
- 性侵犯去年出獄 破門硬上8旬嬤
- 郭老師的跑步教室》用圖表回顧 2016 台灣路跑賽事
- 挺李永得 北市議員點名保大做專案報告
- 網球》又來！台灣好手無故遭強冠中國籍
- 核廢料最終處置時程全曝光！
- 郭泰源A型肝炎面黃肌瘦 怎麼預防報你知！
- 果然鶴立雞群 「家禽之王」可重達8公斤
- LG中階機海搶市 8千元有找
- 桃園市長學子種彩稻 預約農博美景
- 台北書展基金會 控前執行長黃寶萍違法
- 綠博4.1啟動 鐵公路輸運免塞車
- （影音）Ella半夜被偷拍 下半身衣衫不整18禁
- 開幕戰「金控大戰」 蔡承儒︰贏了會特別爽
- 怎麼幫寶貝選幼兒園？ 全教總：不要排排坐
- 港民自選特首 九成挺曾俊華
- 《觀察筆記》 就是要台積電
- MLB》上週關門苦吞敗 李振昌被下放小聯盟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cross-strait trade slid 0.7％ in 2016 as relations cooled
- 偏僻工寮進出車多？ 警夜襲賭場逮26人
- 暌違17年 明正國中排球隊稱霸全國
- 經典賽4強今開戰╱洛克掛帥抗日 菅野領軍禦美
- 毒蟲被逮竟將毒品丟溪中 派出所長脫了
- 公務員年資改採10年計年金 綠委：只是讓公務員領更多！
- 李永得被警盤查 林全：按北市作法就好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雲品報喜 去年營收、獲利創歷史新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分