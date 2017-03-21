台積電好威！股價攀194元創新高 市值破5兆
2017-03-21 10:51
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）今股價表現持續發威，盤中股價達194元，股價創還原權值新高，市值達5.01兆元大關，也創歷史新高紀錄。
台積電隨著美國存託憑證（ADR）持續走高，加上先進製程領先業界，今年營收與獲利可望再創新高，帶動今股價開高走高，盤中觸及194元、上漲2.5元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台積電
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 《自由廣場》允許警察濫行盤查 才會影響治安
- 特搜隊員登山失蹤 搜救2週任務結束
- 女子摔角冠軍黑白通吃 3P淫片遭駭瘋傳
- 趕牛犁田 新竹縣太爺撩落去
- 〈Nene的異想花園〉有一點動心
- 三巨頭登101 騎士飆進季後賽
- 萬一被盤查 柯文哲：問對方我像遊民還是匪諜
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 經典賽》牽制之神！莫里納2傳球抓到2出局（影音）
- 非法吸金近200億元 心靈導師判11年沒收172億贓款
- 龍千玉談兒落淚 澄清救兒花費不到千萬
- 老翁八卦山區失蹤3日 百人大搜山
- NBA》勇士不滿雷霆製造對立？主帥出面澄清
- 不滿學弟線上遊戲表現差 學長罵「腦殘」被訴
- 性侵犯去年出獄 破門硬上8旬嬤
- 郭老師的跑步教室》用圖表回顧 2016 台灣路跑賽事
- 挺李永得 北市議員點名保大做專案報告
- 網球》又來！台灣好手無故遭強冠中國籍
- 核廢料最終處置時程全曝光！
- 郭泰源A型肝炎面黃肌瘦 怎麼預防報你知！
- 果然鶴立雞群 「家禽之王」可重達8公斤
- LG中階機海搶市 8千元有找
- 桃園市長學子種彩稻 預約農博美景
- 台北書展基金會 控前執行長黃寶萍違法
- 綠博4.1啟動 鐵公路輸運免塞車
- （影音）Ella半夜被偷拍 下半身衣衫不整18禁
- 開幕戰「金控大戰」 蔡承儒︰贏了會特別爽
- 怎麼幫寶貝選幼兒園？ 全教總：不要排排坐
- 港民自選特首 九成挺曾俊華
- 《觀察筆記》 就是要台積電
- MLB》上週關門苦吞敗 李振昌被下放小聯盟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cross-strait trade slid 0.7％ in 2016 as relations cooled
- 偏僻工寮進出車多？ 警夜襲賭場逮26人
- 暌違17年 明正國中排球隊稱霸全國
- 經典賽4強今開戰╱洛克掛帥抗日 菅野領軍禦美
- 毒蟲被逮竟將毒品丟溪中 派出所長脫了
- 公務員年資改採10年計年金 綠委：只是讓公務員領更多！
- 李永得被警盤查 林全：按北市作法就好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台積電好威！股價攀194元創新高 市值破5兆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分