台積電好威！股價攀194元創新高 市值破5兆

2017-03-21 10:51

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）今股價表現持續發威，盤中股價達194元，股價創還原權值新高，市值達5.01兆元大關，也創歷史新高紀錄。

台積電隨著美國存託憑證（ADR）持續走高，加上先進製程領先業界，今年營收與獲利可望再創新高，帶動今股價開高走高，盤中觸及194元、上漲2.5元。