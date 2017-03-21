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台積電好威！股價攀194元創新高 市值破5兆

2017-03-21  10:51

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）今股價表現持續發威，盤中股價達194元，股價創還原權值新高，市值達5.01兆元大關，也創歷史新高紀錄。

台積電隨著美國存託憑證（ADR）持續走高，加上先進製程領先業界，今年營收與獲利可望再創新高，帶動今股價開高走高，盤中觸及194元、上漲2.5元。

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  • 台積電盤中股價達194元，股價創還原權值新高，市值達5.01兆元大關，也創歷史新高紀錄。圖為台積電董事長張忠謀。（資料照，記者簡榮豐攝）

    台積電盤中股價達194元，股價創還原權值新高，市值達5.01兆元大關，也創歷史新高紀錄。圖為台積電董事長張忠謀。（資料照，記者簡榮豐攝）

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