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台股大熱活用資金 元大證推「借貸通」

2017-03-21  10:14

〔記者張慧雯／台北報導〕農曆年後台股開出紅盤，台股成交量呈現顯著回溫，帶給投資人不少信心，眼看台股即將爬上萬點，元大證券推出「借貸通」，讓有資金需求的股民們多一個融資管道！

元大證表示，展望年中的股東會旺季，擁有高殖利率特色的台股，更提增投資人抱股參與配股配息的意願，而「元大萬事通APP」的「借貸通」功能符合近期熱議的「股票借貸」需求，協助想抱股配息的投資朋友於持股調度資金的同時也賺進股利、股息，優於目前市場上「股票借貸」僅提供匯入擔保品來動用款項的瓶頸。

元大證指出，「元大借貸通」擁有多項互動機制與一條龍的作業系統，且別於銀行需保人與財力證明的繁瑣程序，讓客戶免臨櫃最快2小時就能立即享有超便捷的融資管道，利率還比信貸或股票融資低，有動用資金才算利息，貸款額度內還可隨借隨還，唯有元大證券的客戶才可獨享。

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  • 元大證董事長賀鳴珩上任後積極推動各種新業務。（記者張慧雯攝）

    元大證董事長賀鳴珩上任後積極推動各種新業務。（記者張慧雯攝）

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2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
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