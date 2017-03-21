台股漲勢看好 凱基投信：本月有機會挑戰萬點
2017-03-21 09:56
〔記者張慧雯／台北報導〕上週美國聯準會（Fed）如市場預期升息一碼，全球股市在疑慮消除後可望持續上攻，台股開盤後也上漲，來到9957點，在資金面及個股漲勢凌厲下，凱基台灣精五門基金經理人劉建生樂觀看待台股本月將有機會挑戰萬點大關。
劉建生表示，目前台股股價淨值比（PB）約為1.65倍，2012~2016年這五年平均約1.46~1.74倍，預估今年企業獲利可望優於去年預期下，PB有機會往1.74倍靠近，若以此推估，指數高點約落在10032點。
劉建生表示，由於第一季企業獲利將呈現雙位數年成長，上半年台股表現優於下半年的看法不變，但是今年以來台幣升值幅度偏大，第一季企業財報恐將面臨匯損壓力，因此預估3月台股攻高後，4月下旬起指數可能開始反應第一季財報公布的不如預期，將面臨向下修正壓力。雖然4月逢財報公布可能出現拉回，但在電子及塑化股領軍下，預期6月台股仍有高點可期，逢回將是良好進場時點。
劉建生說明，第三季將推出iPhone 8，市場於第二季啟動拉貨後將引領電子股漲勢，此外，在油價回挫影響下，塑化類股表現相對弱勢，短線上原物料類股雖難有發揮空間，但第二季為塑化傳統旺季，過往在景氣走多下原物料類股均有不小漲幅，加上中國持續去產能調控，預期第二季塑化類股漲勢看好。目前相對看好的方向為原物料、汽車零組件、蘋果概念股、機器人概念、與應用材料及面板為主的設備概念股等。
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