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台南幫第三代出擊 從大海出發

台南第三代新投資，選擇遊艇業。（圖擷取自亞果遊艇俱樂部官網）

2017-03-21  09:24

〔即時新聞／綜合報導〕台南幫事業龐大，橫跨紡織、房地產、零售業…等，但第三代已有人走出台南幫，亞果遊艇俱樂部董事長侯佑霖選擇從大海出發，已投資數十億元，準備串連高雄、澎湖、台南等南台灣水域，打造亞洲版度假天堂邁阿密。

即使走出台南幫，《鏡傳媒》報導，這投資的背後，吳修齊家族透過泰伯、永原兩家投資公司入股，讓第三代的起點高於一般人。

據報導，初期是投資5千萬成立俱樂部，再花1.5億元建造一艘遊艇，專做會員生意，還經營周邊的住宿、餐飲、商務活動、還遊艇的製造維修、碼頭停泊、二手船銷售…，2016年，以1億元標下澎湖馬公第一個遊艇碼頭BOT案；後續還要加碼30億元開發台南安平，打造台灣遊艇生活圈，再接著就是串聯高雄、澎湖、台南等南台灣水域，「將南台灣打造成亞洲版度假天堂邁阿密！」

財經界號稱的台南幫，第一代領導人包括侯雨、吳三連、吳修齊、吳尊賢等人，第二代領導人則有翁川配、高清愿等，彼此之間透過親族、姻親等，結成政商網絡。

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