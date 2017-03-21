G20反保護主義不力 歐股動盪漲跌互見
2017-03-21 04:36
〔中央社〕在美國總統川普「美國優先」的作為下，20國集團（G20）財政部長會議未能重申反保護主義誓言，歐股和世界各地股市今天呈現動盪。
同時因投資人繼上週大漲後獲利，並調節手中高風險個股以轉進比較安全的標的，也使得歐股回檔。
倫敦FTSE 100指數小漲4.85點或0.07%，以7429.81點作收。
法蘭克福DAX 30指數跌42.34點或0.35%，收在12052.90點。
巴黎CAC 40指數跌17.08點或0.34%，收5012.16點。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 五月天「人生號宇宙戰艦」亮相 揪五迷作伙加班
- 偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
- 高血壓別激動 一怒容易腦中風
- 免費吃雞拉買氣? 民：沒感覺雞價跌
- 鐵血德意志跑車-1
- 黃健瑋約旦狂吃羊起士 拍戲有風
- （影音）墜馬廣告曝光 劉德華全片無馬扮牛仔賣帥
- 轉型綠能、智慧產業 勞動部為南部做了這件事...
- 新北再提樹林鐵路立體化 盼中央補助
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- 爬黑山 登山自治條例無法罰
- 香港民間公投選特首 曾俊華擁近6萬票「當選」
- 中正紀念堂空間解嚴 周邊限高擬放寬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 PRC missiles aimed at Taiwan: MND
- 自由廣場》反情報將才 請統帥允准戴罪立功
- 自由限時批》社會觀感還是很重要！
- 不可思議的禁書年代 連「射雕英雄傳」都禁！
- 中職Live》兄弟強攻22安 熱身賽16：2退獅
- 319槍擊案╱呂秀蓮質疑北京涉入 籲重查
- 名醫合創全台首間全自費診所 初診費1.2萬起跳
- 洛郡男子朝警開槍 可能自盡身亡
- 金來沅《叛獄無間》慘遭霸凌 卻頻喊「再來一次」
- 中國不滿薩德推禁韓令抵制 南韓：已向WTO投訴
- 義大美女交換生前進美國名校，跨海謝恩師推薦
- （影音）小球開唱兼燃脂 和歌迷約好拿全勤
- 出院銜接長照少人用 衛福部：半年增4倍涵蓋率
- 塑膠微粒最快明年7/1禁售 業者盼給緩衝期
- 台灣人愛喝飲料 月花1000飲料費是基本？
- 搭船遊日月潭「坐免驚」 網傳超殺套票「係金A」
- 黃進對決好友曾國祥 搶先致謝
- 木村拓哉無齒13年 靠《心愛的人》搶回王座
- 馬念先編曲功力獲讚 越洋急Call「他」炫耀
- 商圈攜手》內灣公廁「變妝」 螢火蟲「藝」起來
- 汪小菲和方念華講話「軟綿綿」 不要讓大S聽到！
- 維納斯的呢喃（3／20～3／26）
- 鐵血德意志跑車-2
- 世界機器人大賽 花蓮隊拚美夢
- 爬柴山墜10米蓮花洞 山友骨折困1夜獲救
- 連俞涵舉證玩泥巴 粉碎流言
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：G20反保護主義不力 歐股動盪漲跌互見
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分