G20反保護主義不力 歐股動盪漲跌互見

2017-03-21 04:36

〔中央社〕在美國總統川普「美國優先」的作為下，20國集團（G20）財政部長會議未能重申反保護主義誓言，歐股和世界各地股市今天呈現動盪。

同時因投資人繼上週大漲後獲利，並調節手中高風險個股以轉進比較安全的標的，也使得歐股回檔。

倫敦FTSE 100指數小漲4.85點或0.07%，以7429.81點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌42.34點或0.35%，收在12052.90點。

巴黎CAC 40指數跌17.08點或0.34%，收5012.16點。