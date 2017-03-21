爆黑心肉醜聞 陸韓暫停進口巴西肉品

2017-03-21 00:54

〔中央社〕巴西今天表示，中國已暫停由這個南美國家進口肉品，原因是警方宣稱有些巴西出口商銷售遭汙染的肉品。除了中國，智利和南韓也採取類似行動，導致巴西肉品出口商股價重挫。

法新社報導，這項醜聞危及巴西身為世界最大牛肉與禽肉出口國的聲譽。路透社報導，消息人士透露，名列巴西最大貿易夥伴的中國採取這項行動是要以防萬一。

巴西農業部在網路上發布聲明，證實中國已暫停自巴西進口肉品。

智利農業部長福徹（Carlos Furche）在推特表示，政府決定暫停自巴西進口肉品，直至巴西確認出口肉品到智利的廠商經過正確審查。

這起醜聞在17日爆發，巴西警方當天宣布，經過兩年調查，查獲主要肉品廠商賄賂衛生稽查人員，將遭汙染的肉品認證為適合消費。

路透社報導，根據業者資料，巴西去年出口價值69億美元的禽肉和55億美元的牛肉到世界各地。根據官方數據，中國是巴西牛肉和禽肉的第二大進口國。

南韓去年進口10萬7400公噸雞肉，其中超過八成來自巴西，幾乎近半數由巴西肉品集團BRF提供。南韓農業部表示，將加緊檢查由巴西進口的雞肉，以及暫時禁止銷售BRF集團的雞肉產品。

除了BRF，巴西肉品業龍頭JBS和數十家較小公司也被這起醜聞波及。BRF和JBS都否認有任何不法行為，但股價都重挫，分別大跌8%和5%。