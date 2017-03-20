| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南蘇丹客機墜毀機場 傳機上44人全數生還 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 財經

2017富比世富豪排行 郭台銘登台灣第一

《富比世》雜誌公布2017年全球富豪排行榜，台灣排名第一為鴻海集團總裁郭台銘。（彭博）

2017-03-20  23:43

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國《富比世》雜誌（Forbes）公布2017年全球富豪排行榜，台灣排名第一為鴻海集團總裁郭台銘，個人財富達75億美元（約2283億台幣）。

2017年最新公布的全球富豪排行當中，郭台銘以個人財富75億美元坐穩台灣排名第一，郭今年全球排名從去年的228名大升至182名，旺旺集團總裁蔡衍明則以個人財富62億美元居台灣第二，排名則從去年201名降至234名；去年2016年《富比世》雜誌富豪排行榜上，郭台銘排名第二，第一名為蔡衍明。

微軟創辦人比爾蓋茲則是以個人財富860億美元，連續第4年蟬聯世界首富，第二、第三名分別為股神巴菲特（身家756億美元）、亞馬遜執行長貝佐斯（身家728億美元）。

《富比世》雜誌指出，今年富豪數量成長13%，從去年1810人增加到2043人，突破2千人，財產總淨值更增加18%，達7.67兆美元，寫下新紀錄。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 富比世 富豪 富豪榜 郭台銘
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：2017富比世富豪排行 郭台銘登台灣第一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.