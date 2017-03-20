2017富比世富豪排行 郭台銘登台灣第一
2017-03-20 23:43
《富比世》雜誌公布2017年全球富豪排行榜，台灣排名第一為鴻海集團總裁郭台銘。（彭博）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國《富比世》雜誌（Forbes）公布2017年全球富豪排行榜，台灣排名第一為鴻海集團總裁郭台銘，個人財富達75億美元（約2283億台幣）。
2017年最新公布的全球富豪排行當中，郭台銘以個人財富75億美元坐穩台灣排名第一，郭今年全球排名從去年的228名大升至182名，旺旺集團總裁蔡衍明則以個人財富62億美元居台灣第二，排名則從去年201名降至234名；去年2016年《富比世》雜誌富豪排行榜上，郭台銘排名第二，第一名為蔡衍明。
微軟創辦人比爾蓋茲則是以個人財富860億美元，連續第4年蟬聯世界首富，第二、第三名分別為股神巴菲特（身家756億美元）、亞馬遜執行長貝佐斯（身家728億美元）。
《富比世》雜誌指出，今年富豪數量成長13%，從去年1810人增加到2043人，突破2千人，財產總淨值更增加18%，達7.67兆美元，寫下新紀錄。
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