搶數位商機 外銀統計：逾5成客戶上網買外匯
2017-03-20 23:35
〔記者李靚慧／台北報導〕金融業者積極搶攻數位金融商機，消費者的接受度也愈來愈高。根據統計，部分外商銀行的消費者，已超過5成的比例上網購買外匯，甚至有超過75%的比例，上網投資國外股票。
因應全球性的數位金融浪潮，花旗（台灣）積極拓展數位分行，花旗指出，今年除了持續進行分行調整，將據點相近的分行合併，並持續設立智慧分行，提供「全方位財智規劃（TWA）」，目前該行智慧分行涵蓋率已達7成。
花旗集團台灣區總裁莫兆鴻今日指出，數位化是金融業不可忽視的發展趨勢，根據該行統計，台灣5成的花旗客戶，已透過數位銀行從事外匯交易，買賣外國股票的比重更已經高達75%。根據該行亞太地區的統計，已有超過半數的消費金融客戶，透過數位通路接受金融服務，其中行動銀行更以每年35%的速度成長。
不過，莫兆鴻坦言，在數位化發展的趨勢下，銀行資源必須有效調配，分行數可能會減少。根據金管會統計，去年僅渣打、花旗、匯豐、星展四大外商銀行，就縮減了17家分行。
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