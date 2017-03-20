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VOLVO汽車第1款量產純電車款 2019年上市

2017-03-20  22:59

〔記者楊雅民／台北報導〕國際富豪汽車（VOLVO）今天宣布，2017年在台灣市場年銷量目標為4800輛，並透露VOLVO汽車第一款量產EV純電車款，預計於2019年上市。

國際富豪汽車總裁蘇嘉明表示，國際富豪汽車將持續擴大在台市場，去年以VOLVO奢華房車S90與頂級大型運動休旅車XC90 T8 Excellence，帶動年銷量達4301輛。

今年將擴大產品陣容，今日率先引進 第2款搭載 Plug-in Hybrid複合動力科技的綠能車型XC90 T8 Inscription。

同時引進首款搭載汽油動力跨界小型休旅車V40 Cross Country T4，結合智慧四輪驅動AWD，瞄準戶外出遊需求。

預計第3季將引進VOLVO最頂級旅行車V90與跨界旗艦休旅車V90 Cross Country，全年總銷量目標將達4800輛。

該公司自去年開始打造的新世代展示中心「VRE全新北歐豪華旗艦展間」，今年預計將完成6個VRE旗艦展間，台北市、桃園、台中、台南等經銷商皆在規劃中。

VOLVO預計於2019年推出品牌第一款量產EV純電車款，目標要在2025年達到100萬輛純電動汽車交車給車主的目標。

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  • 國際富豪汽車總裁蘇嘉明表示，今年將擴大產品陣容，今日率先引進 第2款搭載Plug-in Hybrid複合動力科技的綠能車型XC90 T8 Inscription。（記者楊雅民攝）

    國際富豪汽車總裁蘇嘉明表示，今年將擴大產品陣容，今日率先引進 第2款搭載Plug-in Hybrid複合動力科技的綠能車型XC90 T8 Inscription。（記者楊雅民攝）

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