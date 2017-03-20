VOLVO汽車第1款量產純電車款 2019年上市
2017-03-20 22:59
〔記者楊雅民／台北報導〕國際富豪汽車（VOLVO）今天宣布，2017年在台灣市場年銷量目標為4800輛，並透露VOLVO汽車第一款量產EV純電車款，預計於2019年上市。
國際富豪汽車總裁蘇嘉明表示，國際富豪汽車將持續擴大在台市場，去年以VOLVO奢華房車S90與頂級大型運動休旅車XC90 T8 Excellence，帶動年銷量達4301輛。
今年將擴大產品陣容，今日率先引進 第2款搭載 Plug-in Hybrid複合動力科技的綠能車型XC90 T8 Inscription。
同時引進首款搭載汽油動力跨界小型休旅車V40 Cross Country T4，結合智慧四輪驅動AWD，瞄準戶外出遊需求。
預計第3季將引進VOLVO最頂級旅行車V90與跨界旗艦休旅車V90 Cross Country，全年總銷量目標將達4800輛。
該公司自去年開始打造的新世代展示中心「VRE全新北歐豪華旗艦展間」，今年預計將完成6個VRE旗艦展間，台北市、桃園、台中、台南等經銷商皆在規劃中。
VOLVO預計於2019年推出品牌第一款量產EV純電車款，目標要在2025年達到100萬輛純電動汽車交車給車主的目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 台積電3奈米廠出走？傳5000億落腳美國
- 台積電市值超越Intel 謝金河：成全球最大半導體公司
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 2017富比世富豪排行 郭台銘登台灣第一
- 新台幣收30.527元 連4升並創近2年半新高
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布
- 影壇傳奇李麗華前天即逝世 發言人曝光遺願將不公祭
- 國民黨早年轉賣4國有地 現總值逾32億
- 廖君旻殺出重圍 歌唱比賽奪冠
- 日本 防空演習
- 拍完《美女與野獸》變富婆？艾瑪華森酬勞預計可拿4.6億元！
- 舒爾茲當選德社民黨黨魁 挑戰梅克爾
- 陳昇有約 用歌聲和大家乾杯
- 中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 不爽歐洲議會罵他掃毒 杜特蒂：瘋子為何多管閒事
- 政治的日常》政治的所在： 京都護王神社：怪僧道鏡和朝廷官僚的對決
- 妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
- 林佳龍訪全球首座民間熱帶植物園 邀參與台中花博
- 中國山寨卡通樂園 日人著迷探訪還出書
- 長安西路都更案 北市要求屋主明天前搬移財產
- 北捷WiFi年底啟用 行控中心繼續「瞎」
- 兩岸與國際》韓半島茶壺內的風暴仍難止息
- 中職》曾陶鎔進帳熱身賽第4轟 兄弟大勝統一
- 醫病》手術前為何要禁食？ 醫師：為病人安全
- 小朋友鑽娃娃機偷禮物？ 網友PO網爆料反被店家打臉
- 日職》追蹤岱鋼不漏接 巨人全主場台灣直播
- 如果在雪夜，遇見宮澤賢治─日本岩手縣
- 遺棄紅貴賓 基隆動保所獎金緝犬主
- 阿扁現身319餐會 陳致中：父親向支持者致意
- 中職》剛從Lamigirls「退役」 Amis轉戰富邦悍將啦啦隊
- 給艾瑪華森4.6億片酬 迪士尼卻被爆對某些演員大小眼
- 〈異同OPEN講〉同婚法 請理性溝通
- 偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
- 梵文學者︰6字大明咒 正確是7個音 唵、嘛、呢、叭、咪、吽 漏了「得」
- 最新民調 蔡總統聲望37.6％上任來第2低
- 中職Live》兄弟強攻22安 熱身賽16：2退獅
- 不解網劇「ㄈㄈ尺」遭腰斬 法比歐搭國手改拍微電影
- 因應中客不來 交通部爭取不丹來台觀光簽
- 5隻腳小羊太可愛 農場主人決定收養不宰殺
- 自由限時批》社會觀感還是很重要！
- 不可思議的禁書年代 連「射雕英雄傳」都禁！
- 自由開講》法庭直播可以達到公開審判的目的
- 剉冰沒加煉乳 他炸冰店被重判15年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：VOLVO汽車第1款量產純電車款 2019年上市
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分