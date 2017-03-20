| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 財經

反制川普主義 德日聯手推歐日FTA

2017-03-20  22:50

〔編譯王惠慧／綜合報導〕德國總理梅克爾與日本首相安倍晉三週日在全球規模最大漢諾瓦電腦展（CeBIT）揭幕時，共同呼籲歐盟和日本應儘速簽訂自由貿易協定，對於美國日益加深的保護主義的針對性意味濃厚。

安倍晉三於週日抵達德國，展開歐洲外訪行程。路透報導指出，梅克爾與安倍在CeBIT上並未提及美國政府，但皆利用此機會強調自身與川普政府保護主義立場的不同；梅克爾表示，「當我們談到許多自由貿易、開放邊界與民主價值時，德國與日本間根本不需爭論這些議題，而是共同尋求如何有利民眾的未來，這才是好的現象。」

安倍晉三強調，日本受惠於自由貿易和投資，希望與德國共同維護貿易的開放體系；他也表示，日本和歐盟應盡早達成自由貿易協定。梅克爾樂見此說法，強調「日本想要簽自由貿易協定，非常好」，這將是個好的協議且德國樂意推動此事，我們也想盡快達成。

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）向德國媒體《Bild am Sonntag》表示，他很高興本週二能見到安倍，歐盟希望在今年內與日本完成自由貿易協定簽署。

廣告
  • 梅克爾與安倍晉三週一呼籲歐盟和日本應盡速簽定自由貿易協定，抵制川普保護主義意味濃厚。圖為兩人在CeBIT舉行記者會。（法新社）

    梅克爾與安倍晉三週一呼籲歐盟和日本應盡速簽定自由貿易協定，抵制川普保護主義意味濃厚。圖為兩人在CeBIT舉行記者會。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： FTA 安倍晉三 川普 日本 梅克爾 歐盟
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：反制川普主義 德日聯手推歐日FTA


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.