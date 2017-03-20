反制川普主義 德日聯手推歐日FTA
2017-03-20 22:50
〔編譯王惠慧／綜合報導〕德國總理梅克爾與日本首相安倍晉三週日在全球規模最大漢諾瓦電腦展（CeBIT）揭幕時，共同呼籲歐盟和日本應儘速簽訂自由貿易協定，對於美國日益加深的保護主義的針對性意味濃厚。
安倍晉三於週日抵達德國，展開歐洲外訪行程。路透報導指出，梅克爾與安倍在CeBIT上並未提及美國政府，但皆利用此機會強調自身與川普政府保護主義立場的不同；梅克爾表示，「當我們談到許多自由貿易、開放邊界與民主價值時，德國與日本間根本不需爭論這些議題，而是共同尋求如何有利民眾的未來，這才是好的現象。」
安倍晉三強調，日本受惠於自由貿易和投資，希望與德國共同維護貿易的開放體系；他也表示，日本和歐盟應盡早達成自由貿易協定。梅克爾樂見此說法，強調「日本想要簽自由貿易協定，非常好」，這將是個好的協議且德國樂意推動此事，我們也想盡快達成。
歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）向德國媒體《Bild am Sonntag》表示，他很高興本週二能見到安倍，歐盟希望在今年內與日本完成自由貿易協定簽署。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 台積電3奈米廠出走？傳5000億落腳美國
- 台積電市值超越Intel 謝金河：成全球最大半導體公司
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 搶數位商機 外銀統計：逾5成客戶上網買外匯
- 經銷商冒申案 台灣大將請求檢方辦申訴人誣告
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布
- 影壇傳奇李麗華前天即逝世 發言人曝光遺願將不公祭
- 國民黨早年轉賣4國有地 現總值逾32億
- 廖君旻殺出重圍 歌唱比賽奪冠
- 日本 防空演習
- 拍完《美女與野獸》變富婆？艾瑪華森酬勞預計可拿4.6億元！
- 舒爾茲當選德社民黨黨魁 挑戰梅克爾
- 陳昇有約 用歌聲和大家乾杯
- 中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 不爽歐洲議會罵他掃毒 杜特蒂：瘋子為何多管閒事
- 政治的日常》政治的所在： 京都護王神社：怪僧道鏡和朝廷官僚的對決
- 妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
- 林佳龍訪全球首座民間熱帶植物園 邀參與台中花博
- 中國山寨卡通樂園 日人著迷探訪還出書
- 長安西路都更案 北市要求屋主明天前搬移財產
- 北捷WiFi年底啟用 行控中心繼續「瞎」
- 兩岸與國際》韓半島茶壺內的風暴仍難止息
- 中職》曾陶鎔進帳熱身賽第4轟 兄弟大勝統一
- 醫病》手術前為何要禁食？ 醫師：為病人安全
- 小朋友鑽娃娃機偷禮物？ 網友PO網爆料反被店家打臉
- 日職》追蹤岱鋼不漏接 巨人全主場台灣直播
- 如果在雪夜，遇見宮澤賢治─日本岩手縣
- 遺棄紅貴賓 基隆動保所獎金緝犬主
- 阿扁現身319餐會 陳致中：父親向支持者致意
- 中職》剛從Lamigirls「退役」 Amis轉戰富邦悍將啦啦隊
- 給艾瑪華森4.6億片酬 迪士尼卻被爆對某些演員大小眼
- 〈異同OPEN講〉同婚法 請理性溝通
- 偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
- 梵文學者︰6字大明咒 正確是7個音 唵、嘛、呢、叭、咪、吽 漏了「得」
- 最新民調 蔡總統聲望37.6％上任來第2低
- 中職Live》兄弟強攻22安 熱身賽16：2退獅
- 不解網劇「ㄈㄈ尺」遭腰斬 法比歐搭國手改拍微電影
- 因應中客不來 交通部爭取不丹來台觀光簽
- 5隻腳小羊太可愛 農場主人決定收養不宰殺
- 自由限時批》社會觀感還是很重要！
- 不可思議的禁書年代 連「射雕英雄傳」都禁！
- 自由開講》法庭直播可以達到公開審判的目的
- 剉冰沒加煉乳 他炸冰店被重判15年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反制川普主義 德日聯手推歐日FTA
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分