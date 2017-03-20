| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 財經

近10年新高！ 聲寶去年每股將配現金股利1.4元

2017-03-20  22:41

〔記者李靚慧／台北報導〕家電大廠聲寶（1604）今日召開董事會，通過2016年財報及股利分配，聲寶2016年營收達100.82億元，稅後盈餘7.89億元，每股稅後盈餘1.65元，董事會通過將配發現金股利1.4元，是聲寶近10年來，現金股利配發最多的一年。

聲寶今日舉行董事會，通過2016年財報，合併營收100.82億元，稅後盈餘7.89億元，每股稅後盈餘1.65元。聲寶雖非首度營收破百億元，但EPS卻達1.65元，優於2014年的1.25元。至於董事會決議配發現金股利1.4元，不但高於2015年配發的1.04元，更是近10年的新高。

聲寶今年股東常會訂於6月15日舉行，也將進行董監改選。依規定，今年聲寶將設立審計委員會，董事席次將由原先的7席董事（含2獨董）、2席監察人，改為選出7席董事，其中包含3席獨立董事。

廣告
  • 聲寶董事會決議將配現金股利1.4元、是近10年新高，圖為聲寶董事長陳盛沺。（記者李靚慧攝）

    聲寶董事會決議將配現金股利1.4元、是近10年新高，圖為聲寶董事長陳盛沺。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 現金股利 聲寶
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：近10年新高！ 聲寶去年每股將配現金股利1.4元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.