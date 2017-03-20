近10年新高！ 聲寶去年每股將配現金股利1.4元

2017-03-20 22:41

〔記者李靚慧／台北報導〕家電大廠聲寶（1604）今日召開董事會，通過2016年財報及股利分配，聲寶2016年營收達100.82億元，稅後盈餘7.89億元，每股稅後盈餘1.65元，董事會通過將配發現金股利1.4元，是聲寶近10年來，現金股利配發最多的一年。

聲寶今日舉行董事會，通過2016年財報，合併營收100.82億元，稅後盈餘7.89億元，每股稅後盈餘1.65元。聲寶雖非首度營收破百億元，但EPS卻達1.65元，優於2014年的1.25元。至於董事會決議配發現金股利1.4元，不但高於2015年配發的1.04元，更是近10年的新高。

聲寶今年股東常會訂於6月15日舉行，也將進行董監改選。依規定，今年聲寶將設立審計委員會，董事席次將由原先的7席董事（含2獨董）、2席監察人，改為選出7席董事，其中包含3席獨立董事。