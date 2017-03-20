威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月20日）開獎的第106000023期威力彩，頭獎摃龜；第106000067期今彩539頭獎開出2注，由新北市三峽區大德101號雅慈興業社、台中市大里區爽文路432號寶得商行開出。
第106000023期威力彩中獎號碼為：第1區「03、04、27、29、35、38」，第2區「02」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共2注獲得，每注可得15萬元；肆獎共43注獲得，每注可得2萬元；伍獎共172注獲得，每注可得4000元；陸獎共1653注獲得，每注可得800元；柒獎共2127注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2216注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬267注獲得，每注可得100元；普獎共2萬7687注獲得，每注可得100元。
第106000067期今彩539中獎號碼為「01、18、27、29、39」頭獎2注中獎，每注可獲得800萬元；貳獎共258注獲得，每注可得2萬元；參獎共7475注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1851注獲得，每注可獲得50元。
第106000023期38樂合彩中獎號碼為「03、04、27、29、35、38」，五合摃龜；四合共15注中獎，每注可得6萬7500元；三合共168注中獎，每注可得5750元；二合共3054注中獎，每注可得750元。
第106000067期39樂合彩中獎號碼為「01、18、27、29、39」，四合2注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共232注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9768注中獎，每注可得1125元。
第106000067期3星彩中獎號碼為「737」，正彩共32注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000067期4星彩中獎號碼為「5678」，正彩共146注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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標題：威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注
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