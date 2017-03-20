梅克爾：消除自由貿易歧見 G7是個好機會

德國總理梅克爾週一表示，今年5月將舉行的G7將是個好機會，解決與美國之間有關自由貿易的歧見。圖為梅克爾與安倍於CeBIT展區。（彭博）

2017-03-20 22:21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕德國總理梅克爾週一表示，今年5月將舉行的七國集團（G7）峰會將是個好機會，解決與美國總統川普之間有關自由貿易的歧見，以及促成更公平的商業環境。

針對上週梅克爾與川普會面時，雙方在貿易面向存在不同意見，梅克爾表示，「當然，我們意見相左，而且這並非透過一次會議就能解決。」

梅克爾在與日本首相安倍晉三共同參加德國漢諾瓦電腦展（CeBIT）的記者會上表示，「但（川普）總統清楚表明，他反對孤力主義、支持自由貿易，但要是公平的貿易」。

梅克爾指出，「我們必須解讀這對我們這些國家是什麼意思，我認為G7是個很好的機會，但不一定能解決所有問題。」G7領導人今年5月將在義大利見面，預計貿易問題將是談判桌上最棘手的話題。安倍晉三則表示，日本和歐盟必須捍衛自由貿易，且設法讓美國也加入。