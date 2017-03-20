自行車鏈條廠桂盟 去年每股大賺7.14元

2017-03-20 22:07

〔記者楊雅民／台北報導〕全球自行車鏈條大廠桂盟（5306）董事會通過去年合併營收達40.1億元、稅後淨利8.56億，EPS達7.14元，創下新高。

桂盟董事會今日也決議，去年每股將發放3.25元的現金股利，以今日收盤價138元估算，現金殖利率約2.36%，股東常會將在6月23日舉行。

桂盟表示，去年營運表現亮麗主要來自4大面向，一是桂盟在自行車鏈條補修市場深耕已久，來自於補修市場的貢獻持續增加。

二是併入深圳桂盟、蘇州桂盟等自行車鏈條工廠獲利貢獻；三是機車零件部門在東協市場業務持續擴充，帶動營收及獲利均較去年增長。

此外，桂盟也持續精進，戮力於產品組合優化、製程改善、流程合理化等各項改善，所產生正向效益，推升桂盟去年毛利率達到45%，營業利益率也維持在27%的高檔水準。

為了跨入新事業領域，桂盟董事會今天也通過授權簽署投資備忘錄，以優先與相對人取得「汽車正時系統」、「車庫門」零部件等事業100%股權。

桂盟已在去年完成整合自行車鏈條事業版圖，今年也將會再整合「汽車正時系統」、「車庫門」零部件事業，業務範圍將會擴及車用、家用等領域。