Vodafone擬併Idea Cellular 合組印度最大通信商

英國電信商Vodafone將與Idea Cellular合組印度最大通訊服務商。圖為新德里一處Vodafone與Idea Cellular的廣告招牌。（美聯社）

2017-03-20 21:07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國電信商Vodafone週一宣布，同意支付230億美元將旗下印度子公司與印度第三大通訊服務商Idea Cellular合併，合組印度最大通訊服務商。

路透報導指出，雙方在合併後將擁有4億用戶，擊敗市佔率40%、全球第二大電信商巴帝電信（Bharti Airtel），穩坐印度電信龍頭。此交易預計將在2018年前完成。

印度信實工業集團總裁安巴尼（Mukesh Ambani）去年為搶市場，旗下電信公司「Reliance Jio」提供免費4G服務長達數月，迫使印度三大電信商巴帝、Vodafone及Idea Cellular必須降價跟進，也引發印度電信業整併潮。

Vodafone執行長克拉歐（Vittorio Colao）表示，Vodafone和Idea將相輔相成，雙方優缺點將能夠互相彌補。消息公布後，Idea股價立即上漲14.3%，但因傳出這起交易的價格將遠低於Idea週五收盤價，Idea股價又再下跌9%，週一收跌10.08%至97.20盧比。