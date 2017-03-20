金車PK雀巢，首創膠囊咖啡體驗店

2017-03-20 21:22

〔記者楊雅民／台北報導〕搶食咖啡黑金市場商機，金車集團同步擴大海內外市場佈局，砸下逾5億元在越南興建年產能達6000萬罐的罐裝咖啡工廠，已於元月投產，將搶進東協即飲咖啡市場。

金車食品總經理李玉鼎表示，金車伯朗咖啡在台灣罐裝咖啡市場稱霸35年，至今在罐裝咖啡市場市占率仍超過逾6成；伯朗咖啡也已外銷至38個國家，營收比重占15~17%。

他指出，由於台灣罐裝咖啡外銷至東協市場的關稅太高，為提高競爭力，該集團決定在越南興建咖啡飲料工廠，初期單是設備投資就花了5.5億元，1分鐘可生產500罐咖啡，年產能約250萬箱。

越南產的罐裝伯朗咖啡將以在東協市場銷售為主，將在越南當地銷售，並出口至中國、印尼、菲律賓、汶萊等市場，目前正包下越南300部計程車，強打伯朗咖啡車箱廣告，打響知名度。

第二階段再視市場銷售狀況，決定增產的規模，並可望由罐裝咖啡跨入東協的罐裝飲料市場；台灣市場，金車今年則來勢洶洶搶進由雀巢咖啡一家獨大，吃下高達9成市占率的膠囊咖啡市場。

金車今天一口氣在台北市天母和南京東路五段開出2家「MR BROWN Cafe膠囊咖啡」精品體驗門市，在百貨公司開出2家複合門市，販售MR BROWN Cafe的膠囊咖啡和膠囊咖啡機 。

李玉鼎說，南京東路是辦公商圈，天母是住宅商圈，初期將先測試觀察不同商圈消費者的喜歡再逐步調整，預計今年將開出8家「MR BROWN Cafe膠囊咖啡」獨立店，瞄準消費者在家喝咖啡商機。

MR BROWN Cafe的膠囊咖啡機並已透過越南當地經銷商將率先外銷至越南市場，未來可望再外銷至其它國家。

「MR BROWN Cafe膠囊咖啡」訴求口味由金車研發，膠囊則委託義大利膠囊咖啡大廠製造後空運來台，消費者只要購買機器跟膠囊，在家就能以每杯23~25元的價錢，喝到一杯精品咖啡。