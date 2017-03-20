經銷商冒申案 台灣大將請求檢方辦申訴人誣告
2017-03-20 21:32
〔記者王憶紅、陳炳宏／台北報導〕針對三年前台灣大經銷商某店長冒用他人身分申辦門號，並遭國家通訊傳播委員會裁罰一事，台灣大將對申訴人提誣告罪。
NCC在3月15日裁罰台灣大120萬元，台灣大當日立即發出聲明指出事件背後有極高的複雜性，並表示將全力透過司法途徑以釐清真相。聲明隔天，通訊行始提供台灣大哥大，該名經銷商店長所檢具的不起訴處分書（製作日105.12.26）。
處分書中載明，檢方經調查後，認定申訴人當初同意店長申辦3G、4G共3個門號NP（門號可攜）至台灣大，故不起訴該名店長。
台灣大表示，據該經銷商店長所出具的不起訴處分書，將會陳報檢方，請求轉而偵辦申訴人誣告罪行，並對申訴人求償申辦門號的欠費。台灣大強調，本次案件之所以會採取司法途徑，主要是希望能全面釐清真相，並透過這次的事件警示，絕不允許任何有心人士刻意利用申訴機制獲取私利甚或作為傷害他人的手段。
為捍衛公司的清譽和形象，對申訴人提誣告罪，希望能杜絕此類事件再次發生，因個人因素和行為浪費社會成本和資源投入調查，更不應容忍和寬貸。
台灣大表示，當初經查發現這名經銷商店長與申訴人為朋友關係，且申辦的三組門號均為自他家電信業者NP（門號可攜）移入台灣大哥大，並持有前一家電信業者的帳單紀錄；移入台灣大後有長達數個月的正常繳費紀錄，且申訴人在主張冒申的數個月前有親到台灣大門市就其中一組申辦門號的退租紀錄。另外一組門號也是申辦退租又復裝。所以一開始就認為案情背後並不單純。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布
- 事故釀33死11傷 蝶戀花營業執照被廢止
- 花蓮榮家自費安養床位搶手 首度開放夫妻房
- NBA》勇士再作客雷霆 杜蘭特不會上
- 林佳龍訪全球首座民間熱帶植物園 邀參與台中花博
- 李永得風波》535號釋憲案曾闡明： 盤查應有明確客觀事實
- 桌球》江宏傑、福原愛遊玩照 讓網友猜測她懷孕了？
- 提勒森：川普期望川習會早日舉行
- 中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 中職》富邦元年將起 蔡承儒期盼場均5500人
- 塑膠微粒最快明年7/1禁售 業者盼給緩衝期
- 不忍了！衰捲李宗瑞事件 趙小僑時隔5年吐心聲
- 裕隆晉冠軍戰 應驗教練「神預言」
- 李建軒苦戀疑成小王 星媽淚崩
- 港子國小爆發亂砍樹 社會處澄清為修剪樹冠
- 中職》一壘太競爭 蘇智傑、高國慶爭開季名單
- 大里草湖溪自行車道美翻 民盼往下游延伸
- 自稱比金城武帥 「他」口氣好大
- 《市議員選戰》藍票倉不再 大安文山「新人激戰」
- 《在街角，遇到飛行》 介紹北市12條私房賞鳥路線
- 書寫高雄 最高獎助金30萬
- 光六擦碰海釣船》承認疏失？海軍：靜候調查結果
- 偷捕鱸鰻倒茶粕 竹崎清水溪魚群暴斃
- 足球》史上最狂感謝詞！他賽後竟謝老婆與小三（影音）
- 台南學甲小麥田閃閃發亮 拍照秘境
- 曾將同性戀與地獄劃等號 凱蒂佩芮：人是可以改變的
- 宜蘭綠博4/1開幕 吳澤成邀大家一同綠啟航
- 全球郵輪市場 可望採購南台灣物產
- 李永得攔檢事件延燒 劉耀仁嗆:保大皮癢我專止癢
- 保存木造老校長宿舍 連接老校友情感
- 香港民間公投選特首 曾俊華擁近6萬票「當選」
- 用畫解構監獄 監所管理員林文蔚開展
- 沼氣發電
- 北捷WiFi年底啟用 行控中心繼續「瞎」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chan, Hingis win first doubles title
- 汪小菲和方念華講話「軟綿綿」 不要讓大S聽到！
- 投資糾紛懷恨 彩券行遭前股東潑屎
- 梁修身操刀台版太陽的後裔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：經銷商冒申案 台灣大將請求檢方辦申訴人誣告
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分