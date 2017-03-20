威力彩、今彩539開獎囉！

2017-03-20 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：03、04、27、29、35、38。第二區：02。

38樂合彩：03、04、27、29、35、38。

今彩539：01、18、27、29、39。

39樂合彩：01、18、27、29、39。

3星彩：737。

4星彩：5678。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」