威力彩、今彩539開獎囉！
2017-03-20 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：03、04、27、29、35、38。第二區：02。
38樂合彩：03、04、27、29、35、38。
今彩539：01、18、27、29、39。
39樂合彩：01、18、27、29、39。
3星彩：737。
4星彩：5678。
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