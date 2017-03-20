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貨攬三雄去年獲利 捷迅第一 中菲行第二 台驊控第三

2017-03-20  21:30

〔記者王憶紅／台北報導〕貨運承攬三雄去年獲利全數出爐，其中以捷迅 （2643） 表現最佳，去年每股稅後盈餘5.27元，創下歷年新高，其次為中菲行（5609）的2.2元，台驊控（2636）則以1.11元居後。

三家也公布股利政策，若順利填息，現金殖利率則以中菲行最高，其次為捷迅，台驊控排第三。

捷迅客戶以電商為主，在消費習慣改變、電子商務興起下，近年表現不錯，捷迅去年合併營收28.35億元，稅後盈餘1.34億元，每股獲利5.27元，創歷年新高，董事會擬議配發105年度現金股利每2.2874571元，以昨日收盤47.05元，現金殖利率約4.8%。

中菲行去年營收161.58億元，年成長3.9%，稅後淨利為2.7億元，年成長97.1%，每股盈餘為2.2元，年成長103.7%。 董事會擬每股將分配現金股利2元，若以昨日收盤價24.4元計算，現金殖利率約8.2%。

台驊控去年合併營收97.44億元，年增率0.07%，稅後盈餘1.21億元，年下滑60.13%，每股盈餘1.11元，年下滑58%。董事會擬每股配發0.8元現金股利，以昨日收盤21.7元計算，現金殖利率約3.68%。

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  • 圖右為捷迅董事長顧城明。圖左為總經理孫鋼銀。（資料照，記者王憶紅攝）

    圖右為捷迅董事長顧城明。圖左為總經理孫鋼銀。（資料照，記者王憶紅攝）

  • 台驊投控股價走勢圖。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    台驊投控股價走勢圖。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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