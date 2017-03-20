貨攬三雄去年獲利 捷迅第一 中菲行第二 台驊控第三
2017-03-20 21:30
〔記者王憶紅／台北報導〕貨運承攬三雄去年獲利全數出爐，其中以捷迅 （2643） 表現最佳，去年每股稅後盈餘5.27元，創下歷年新高，其次為中菲行（5609）的2.2元，台驊控（2636）則以1.11元居後。
三家也公布股利政策，若順利填息，現金殖利率則以中菲行最高，其次為捷迅，台驊控排第三。
捷迅客戶以電商為主，在消費習慣改變、電子商務興起下，近年表現不錯，捷迅去年合併營收28.35億元，稅後盈餘1.34億元，每股獲利5.27元，創歷年新高，董事會擬議配發105年度現金股利每2.2874571元，以昨日收盤47.05元，現金殖利率約4.8%。
中菲行去年營收161.58億元，年成長3.9%，稅後淨利為2.7億元，年成長97.1%，每股盈餘為2.2元，年成長103.7%。 董事會擬每股將分配現金股利2元，若以昨日收盤價24.4元計算，現金殖利率約8.2%。
台驊控去年合併營收97.44億元，年增率0.07%，稅後盈餘1.21億元，年下滑60.13%，每股盈餘1.11元，年下滑58%。董事會擬每股配發0.8元現金股利，以昨日收盤21.7元計算，現金殖利率約3.68%。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 五月天「人生號宇宙戰艦」亮相 揪五迷作伙加班
- 偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
- 葉啟田吞回春丹合體盧廣仲
- 反龍崎掩埋場 誓師搶救二仁溪
- 自由廣場》385億？ 不會是古物網站買的吧？
- 爬柴山墜10米蓮花洞 山友骨折困1夜獲救
- 《中英對照讀新聞》World’s Oldest Plant-Like Fossils Discovered in India－World’s Oldest Plant-Like Fossils Discovered in India
- 中國黑手沒打壓 我國當選AAEA執委國
- HVL》豐商「裡應外合」締男子4連霸
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- 童軍「老爹」張政漢 餘生奉獻尖石
- 北市崇德街洗澡一氧化碳中毒 母子4人送醫
- 洪邀學者評馬 郝批內鬥內行
- 鄭俊英假「鬼」假「怪」 笑翻500名財產
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 書寫高雄 最高獎助金30萬
- 桃園農業用水減灌 927公頃農地休耕
- 高鐵站「快閃」 新住民獻藝
- 新聞幕後》有院士這樣說
- 張蒼松／【九○留影】
- 領徵收補償費 跨縣市合作再增苗縣
- 阿信壞壞提舊情人 瑪莎怪獸雙中箭
- 警察臨檢李永得惹議 促新法律師：落實不易
- 原轉會今登場
- 連俞涵舉證玩泥巴 粉碎流言
- 名醫合創全台首間全自費診所 初診費1.2萬起跳
- 塑膠微粒最快明年7/1禁售 業者盼給緩衝期
- 公主郵輪副總裁參訪蔬果集貨包裝場 盼高雄作食材供應基地
- 誇張！內壢國小這棟校舍無地基 現勘決議儘速拆除
- 中職》球星見面會 暖場新球季
- 快樂「波」任務 6戰全勝晉4強
- 遭國民黨罵「打自己小孩」 邱豐光赴保大挺基層
- 玩命關頭來拍戲？ 小黃硬騎路旁10部機車
- 高血壓別激動 一怒容易腦中風
- 廖君旻殺出重圍 歌唱比賽奪冠
- 台啤淘汰 「撤換教頭說」擾亂春水
- 民生國中簡妙容姊代母職持家務 獲靈鷲山全國普仁獎
- 《中日對照讀新聞》日本政府、海外日本庭園の修復支援 日本政府派人出國協助整修日本庭園
- 自由廣場》「北院最年輕法官」的困境
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：貨攬三雄去年獲利 捷迅第一 中菲行第二 台驊控第三
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分