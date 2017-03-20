茂矽今年本業可獲利 營收逐季上揚

2017-03-20 21:27

〔記者洪友芳／新竹報導〕代工廠茂矽（2342）受惠MOSFET、二極體等產品訂單需求強勁之賜，今年營收有望逐季上揚，本業獲利將可轉為穩定獲利。

茂矽於證交所舉行法說會，董事長唐亦仙與副總經理周崇勳連袂出席，針對公司營運近況與展望進行說明。

茂矽為六吋晶圓代工廠，月產能約5.5萬片，MOSFET與蕭特基二極體約個占一半比重，副總經理周崇勳表示，由於業界的八吋廠轉生產指紋辨識晶片，不會搶MOSFET的代工訂單，瑞薩等國際大廠也淡出國際大廠，帶動MOSFET產能吃緊。

茂矽也轉進蕭特基二極體領域，除了開發出太陽能電池模組的電源保護元件─Sola Junction Box之外，並已打入電動摩托車市場與工控領域的機電馬達系統，也成功開發出國內第一顆應用在電動車馬達驅動的高功率IGBT元件，正在進行實車道路測試階段。

唐亦仙指出，IGBT可應用到電磁爐、洗衣機、冷氣等家電系統內，市場應用面很廣，目前IGBT營收占該公司比重僅1%到2%，今年可望提高到5%。

唐亦仙並說，茂矽專注在MOSFET與二極體領域，去年第三季、第四季已連續兩季獲利，第四季毛利率更達到22%，今年營收可望逐季走高。

法人預估，茂矽今年本業應能獲利，但業外包括部分太陽能設備、材料預付款等需攤提，業外虧損恐拖累整體營運表現；今年也會進行減資彌補虧損與再增資。