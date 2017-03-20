新台幣狂升5％ 立委：保險業匯損恐逾千億！
2017-03-20 18:10
〔即時新聞／綜合報導〕從年初到現在，新台幣兌美元已強勢升值了5%。國民黨立委曾銘宗今天在立法院財委會質詢指出，國內保險業海外投資金額龐大，美元曝險部位近12兆元，若以金管會統計只有7成4有避險，預估保險業匯損金額超過千億元台幣！
綜合媒體報導，根據金管會統計，國內銀行業美元投資曝險部位有9000多億元，保險業約有11.5兆元，證券業投資海外有價證券1619億元。金管會保險局長李滿治表示，目前保險業有7成4是有避險，加上還有外匯價格變動準備金可以調整。
曾銘宗說，如果估計有2成沒避險，就有2.4兆元，以台幣升值5%、大約損失1200億元，這一季保險業財報出來，恐就有損失。曾還提醒，除了保險業匯損外，還有一般投資人投資以美元計價的境外基金，和以外銷為主的上市櫃公司等，三大部分都可能面臨匯損壓力。
證期局長王詠心則指出，就基金部份，各檔基金的操作會有其避險機制，至於上市櫃公司的部份，台幣升值雖然會衝擊部份公司，但是也有些公司是受惠的，櫃買中心都有掌握了解，並且會要求若是匯率變動對公司財務影響大時要揭露。
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