晶華去年每股獲利7.53元 財務長林明月接任總經理

2017-03-20 20:48

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華（2707）2016合併營收68.56億元，年增2.70%，稅後盈餘9.53億元，稅後盈餘9.68億元，年減18.16%，每股稅後盈餘7.53元，較去年的8.96元，減少1.43元。

今日董事會擬自105年度每股將配發現金股利8.167元，以今日收盤159元計算，現金殖利率5.13%。

晶華指出，稅後盈餘減少主要係因晶泉丰旅年初開幕，認列開辦費用導致營業淨損0.34億元，另外，太魯閣晶英因年初聯外道路蹋坊施工，及去年認列所得稅利益0.58億元，致稅後淨利減少0.8億元。

另外，晶華董事會今日也通過原總經理薛雅萍升任為駐會董事，總經理由財務長林明月接任。