烏日九德國小前電桿密集 居民盼地下化

九德國小校門口前發生過好幾次颱風來襲電纜線掉落的情況。（記者何宗翰攝）

2017-03-20 19:12

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市烏日九德國小前的長春街，短短200公尺竟有十多支電線桿，相當密集，九德里長林國佑說，九德國小有1300多名學童，過去颱風來襲時，校門口前電線掉落的情況發生過很多次，電桿對於道路景觀及交通安全都有影響，希望台電能夠編列預算改善。

烏日區公所表示，舊台中市區因發展較早，用電人口多且集中，所以電纜地下化較集中，烏日區目前僅有台中高鐵特定區區段徵收的區塊，電纜已地下化且有共同管道，其餘區域都尚未地下化，因此去年莫蘭蒂、梅姬颱風來襲時，烏日也是停電災區之一。

里長林國祐表示，長春街算是九德里的市中心、文教區，九德國小設立約20年，每天上下學的尖峰時段，都會湧入數千名學生、家長，電線桿不但影響美觀，在142巷、172巷的出入口處，有較為突出的電桿也會影響交通，好幾次颱風來也發生電纜線掉落的情況，影響學童安全，因此希望優先將長春街及學校周遭的電線桿地下化。

烏日區長林峰輝表示，先前曾詢問過台電有關電纜地下化的問題，除了可能造成損壞時查線較不容易之外，對於街道景觀，以及提升行車及學童安全的問題，都有幫助，因此可以先請台電來會勘，進行可行性評估，公所會盡力促成。