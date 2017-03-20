LG在台搶攻中低階市場 今年要較去年倍增

2017-03-20 20:34

〔記者王憶紅／台北報導〕LG今日在台宣布推出LG K SERIES（2017）與Stylus 3共4款新機，台灣LG電子行動通訊事業部協理鄭相天，除今日4款手機，4月將推出今年旗艦手機G6，就G6目前各國預售情形較去年的G5佳，預期今年在台銷售目標維持2倍銷量成長的水準。

鄭相天表示，LG手機去年在台表現年增2倍，今年目標也以成長2倍的目標，尤其今年第2季年度旗艦機G6將登台，就目前全球各地的預購量已較G5成長30%-40%來看，G6的銷售表現會較G5好。

鄭相天說，去年在台手機銷售款數13-14款，而今年在台灣手機產品數會比去年少1-2款。

另外，LG V10之前在台發生過熱當機與過保維修的爭議，鄭相天表示，台灣LG目前也積極和總部討論，計畫採取讓消費者滿意的解決方式，但仍在討論中。

LG今天宣布推出LG K SERIES（2017）與Stylus 3共4款新機，單機售價落在3990至7990元間，預計4月1日正式上市。