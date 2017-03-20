外銷訂單連7紅 年增達雙位數

2017-03-20 16:21

［記者林筑涵／台北報導］經濟部公布二月外銷訂單337.5億美元、年增22.0％，已連續7個月正成長。

經濟部統計處處長林麗貞表示，主要因7大接單貨品皆呈現雙位數成長，其中來自中國及香港訂單量增加幅度大，而筆電表現預期好，手持行動裝置等資通訊產品持續推陳出新、升級，推動整體訂單穩定；同時林麗貞認為三月份訂單肯定比二月份好，第一季將會呈現正成長。