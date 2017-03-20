| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
再見了！影后 李麗華辭世享壽93歲 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 財經

新台幣收30.527元 連4升並創近2年半新高

新台幣今以30.540元開出，最高30.465元、最低30.600元，終場收30.527元。（資料照）

2017-03-20  16:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場升值9.9分，以30.527元兌1美元作收，匯價連4升並創近2年半新高，台北外匯經紀公司成交量為7.26億美元。

外匯交易員表示，受到外資匯入及國際美元表現疲弱影響，新台幣再度往升值方向前進，且盤中一度升破30.5元關卡，預料短線難以改變目前升勢，且接近月底、季底，出口商拋匯需求恐陸續湧入。

新台幣今以30.540元開出，最高30.465元、最低30.600元，終場收30.527元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新台幣 新台幣匯率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：新台幣收30.527元 連4升並創近2年半新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.