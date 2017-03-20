新台幣收30.527元 連4升並創近2年半新高

新台幣今以30.540元開出，最高30.465元、最低30.600元，終場收30.527元。（資料照）

2017-03-20 16:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場升值9.9分，以30.527元兌1美元作收，匯價連4升並創近2年半新高，台北外匯經紀公司成交量為7.26億美元。

外匯交易員表示，受到外資匯入及國際美元表現疲弱影響，新台幣再度往升值方向前進，且盤中一度升破30.5元關卡，預料短線難以改變目前升勢，且接近月底、季底，出口商拋匯需求恐陸續湧入。

新台幣今以30.540元開出，最高30.465元、最低30.600元，終場收30.527元。