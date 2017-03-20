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三大法人買超31億 外資買超27億

台股集中市場三大法人外資、投信、自營商買超，合計買超新台幣31億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-03-20  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信、自營商買超，合計買超新台幣31億元。

外資今天買超27.8億元，投信買超1.24億元，自營商買超1.95億元。

台股今天上漲4.28點，收在9912.97點，成交金額為826.52億元。

106年03月20日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,117,835,020 1,031,379,927 86,455,093
自營商（避險） 3,541,135,290 3,431,752,918 109,382,372
投信 1,041,654,630 917,027,607 124,627,023
外資及陸資 17,216,548,236 14,436,421,708 2,780,126,528
合計 22,917,173,176 19,816,582,160 3,100,591,016

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