量子電視技術門檻高 市調：最快2020年後問世

2017-03-20 14:36

〔記者陳梅英／台北報導〕三星電子在今年1月的CES展會上將其高階電視產品從SUHD正名為QLED，引發市場關注量子電視發展。TrendForce光電研究（WitsView）最新研究指出，三星電子的QLED仍屬技術初期成果，要達到真正技術定義上的量子電視，目前仍會面臨技術障礙及材料回收等問題，預估真正自發光的量子電視要到2020年以後才有機會問世。

WitsView表示，以顯示技術而言，量子電視與OLED電視都不需背光，不同之處在於量子電視是以量子點取代目前OLED所使用的有機材料，透過量子效應產生的能量來進行自發光，而粒徑不同的量子點所釋放的光波長不同，即使不用彩色濾光片也可呈現不同色彩。

以開發時程來看，量子電視首先要將量子點與背光模組整合，無論是封裝在LED，或將量子點置入背光的光學膜中，都已相對成熟且有量產實績，但在進一步要將量子點與顯示器做結合，以量子點取代彩色濾光片上色阻的階段上，目前各面板廠與零組件廠商仍尚處研究階段，而最終完全不用背光模組的自發光量子點更是有許多問題尚待克服。

WitsView指出，QLED最大的優點將是色彩飽和度有機會優於OLED，且沒有OLED面臨到的藍色磷光材料壽命不足問題。然而，為了呈現高色飽，量子點多數添加重金屬鎘，而在參雜的劑量上也不符歐盟的危害物質限制令（RoHS），因此有污染環境的隱憂。目前如Nanoco已在開發不含鎘（Cd-free）的量子點技術，但在發光效率上仍未突破，而現階段單純透過量子點自發光的發光效率、壽命等都離商業化之路還有一段距離。WitsView預估，要看到真正的量子點顯示技術在產品上大放異彩，仍需等到2020年以後。

就現階段三星電子的QLED而言，WitsView認為，其實仍是在顯示模組的背光中放入一張佈滿量子點的薄膜（QDEF），透過背光的照射來達到高色彩飽和的效果，做法上與一般液晶電視在顯示模組的設計上並無太大不同，如友達、京東方及夏普的高階電視面板上都有採類似設計，因此三星電子的策略目前看來屬於行銷戰的一部份，希望提升三星在量子電視的品牌識別度，同時與樂金的OLED電視做出區別。此外，這項策略也證明未來三星將放慢大尺寸OLED面板的開發腳步，專注把OLED資源放在智慧型手機面板上。