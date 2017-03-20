大盤萬點關前震盪 終場小漲創兩年高

2017-03-20 13:53

〔記者卓怡君／台北報導〕台股在萬點之前近關情怯，多頭暫時休兵，權值股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）在盤下震盪，中小型股表現強勁，加權指數在平盤附近上下徘徊，終場小漲4.28點，收在9912.97點，再創近兩年新高，成交量約826.53億元。

經過上週外資帶隊強攻，台股萬點在望，新台幣持續升值，但今日台股早盤指數拉回整理，台股「萬點懼高症」如影隨形，今日盤面焦點聚焦在中小型股，OTC指數再創20個月新高，搭上漲價風潮的環球晶（6488）連兩日大漲，再創掛牌新高，記憶體族群因缺貨成為買盤進駐焦點，威剛（3260）盤中一度攻上漲停，華邦電（2344）亦放量大漲；PCB族群今日由台郡（6269）帶頭，台郡以一根長紅，重回百元關卡 ；網通族群因基本面佳，亦獲得買盤青睞；金融股今日較無表現，塑化、汽車亦相對弱勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，從股價與指數位置看，市場普遍追價意願不強，投資人不宜太過躁動追高，反而可以檢視先前因擔憂升息因素而下跌的個股，採取逢低區間操作。