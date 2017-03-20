品牌廠持續拉貨 3月大尺寸電視面板價格續漲
2017-03-20 13:04
〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構IHS發布3月下旬面板報價，43寸以上電視面板仍然續漲1%，IHS指出，儘管中國庫存稍高，但主要電視品牌廠都還是積極買進電視面板，因為今年整體面板供給增加幅度低於需求。
IHS指出，全球主要前兩大電視品牌廠以及中國六大品牌廠第二季面板採購量仍將較首季增加10～20%，與去年同期相比增加10%以及2%，不管電視面板成本有多高，電視品牌廠很難調降上半年面板採購量，因為今年整體來看，供給增加幅度低於需求。
根據3月下旬面板報價顯示，43寸、49寸、55寸等大尺寸電視面板價格仍持續上漲，IHS指出，電視品牌廠處於兩難局面，一方面希望透過談判要求面板廠降低售價，一方面又需要確保面板足夠供貨量。
此外，電視品牌廠為了財務考量，也與零售商要求調高終端產品售價，中國地區電視零售價格過去幾個月來已經調漲，美國與歐洲則在春季機種中調高售價，IHS提醒，終端價格的調漲是否導致第二季終端需求不如預期，增加下半年庫存壓力，將是接下來重要觀察重點。
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