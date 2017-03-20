3奈米製程在哪投資設廠？ 台積電：言之過早
2017-03-20 12:23
圖由台積電。（資料照，記者洪友芳攝）
〔記者洪友芳／新竹報導〕對於外傳3奈米製程將轉赴美國投資設廠一事，台積電表示，3奈米製程目前才進展到有數百位工程師投入初期開發階段，生產用地與相關評估到明年上半年才會決定，目前仍言之過早。
對於評估投資設廠階段再度節外生枝，台積電頗感無奈，除了回應「言之過早」之外，也否認日前在供應鏈管理論壇與技術論壇中，公司高層主管並沒有提及3奈米製程要認真啟動赴美投資的計畫。
台積電去年導入量產10奈米製程，目前共投入超過3000位工程師與500個作業員努力趕工生產，準備本季出貨給客戶，下半年更會放量與快速成長；7奈米製程預計本季底開始試產與準備明年量產，此製程台積電會首度導入極紫外光（EUV）微影技術，為客戶提供強化版的產品設計；5奈米製程今年正式進入技術發展階段，預計2019年上半年試產；3奈米製程有數百位工程師投入進行初期開發，生產用地評估中。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 台積電3奈米廠出走？傳5000億落腳美國
- 台積電市值超越Intel 謝金河：成全球最大半導體公司
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 統新2016年每股獲利2.78元 配發1.5元現金股利
- 〈品牌故事〉挑戰極致服務 各國免稅店爭相觀摩
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 〈午茶放輕鬆〉不同心情觀察同樣通勤生活
- 西甲》「梅」開二度 巴塞隆納主場力克瓦倫西亞 （影音）
- 露台上演春宮秀 新光三越回應了...
- 「全臺首學」春季祭孔 賴清德擔任正獻官
- 國中會考24萬人報名 少3萬多
- 爬柴山墜10米蓮花洞 山友骨折困1夜獲救
- 續推農改三法 蘇治芬轟「別選舉才利用農民」
- 偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
- 將咖啡潑到櫃台內 奧客：不小心手滑
- 美國務卿訪北京 未透露是否敲定川習會
- 中職》新秀洪心騏好投 獅一分險勝猿
- 北韓接連挑釁 川普痛批：金正恩非常惡劣
- 台灣民意基金會民調：起訴馬僅2成4民眾反對
- 機捷定期票今開賣 享優惠還可抽機票
- 高鐵站「快閃」 新住民獻藝
- 6旬翁堅信「檢察官」來電 新營警苦勸終阻匯款
- 老頑童獎台玩親親 萬磁王笑X教授「你快玩完了」
- 埔里街頭鬥毆槍擊案 逮3嫌起出改造槍枝
- 生死一瞬間！男子飲酒作樂竟跌落鯊魚池
- 日職》陽岱鋼傷勢復發 恐趕不上開季
- 台灣罕見迷鳥 細嘴鷗台東現蹤
- 清淤無上限 石門水庫清出庫容量32％
- 東部最美黃花風鈴木盛開 富源「金」豔
- 新莊棒球場 明年可望委外經營
- 高雄今起23︰00～06︰00減壓供水
- 騎士戰湖人拚止敗 今日賽事轉播與預告
- 經典賽》多明尼加無緣衛冕 缺陣的奎托挨轟
- 警方攔查李永得 李茂生酸犯罪嫌疑3條件
- 汽柴油降7角至1元 今年最低
- 有多少輛百萬名車？千億富少霸回……
- 日觀光男丟手機月餘 台警臉書留言找到失主
- 遊歷各大亞洲都市 思嘉喬安森：台北No.1
- 自由共和國》梁文韜／擬定全方位反中國併吞戰略之急迫性
- 鄰居在家抽菸 有法也管不了
- 經典論戰／日本不簡單 連兩屆獨抗大聯盟
- Gucci挑戰網路「錶」情 藝術家聯手出閘
- 〈旅遊的滋味〉喜歡上鏡頭的老沃人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：3奈米製程在哪投資設廠？ 台積電：言之過早
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分