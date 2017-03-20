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3奈米製程在哪投資設廠？ 台積電：言之過早

圖由台積電。（資料照，記者洪友芳攝）

2017-03-20  12:23

〔記者洪友芳／新竹報導〕對於外傳3奈米製程將轉赴美國投資設廠一事，台積電表示，3奈米製程目前才進展到有數百位工程師投入初期開發階段，生產用地與相關評估到明年上半年才會決定，目前仍言之過早。

對於評估投資設廠階段再度節外生枝，台積電頗感無奈，除了回應「言之過早」之外，也否認日前在供應鏈管理論壇與技術論壇中，公司高層主管並沒有提及3奈米製程要認真啟動赴美投資的計畫。

台積電去年導入量產10奈米製程，目前共投入超過3000位工程師與500個作業員努力趕工生產，準備本季出貨給客戶，下半年更會放量與快速成長；7奈米製程預計本季底開始試產與準備明年量產，此製程台積電會首度導入極紫外光（EUV）微影技術，為客戶提供強化版的產品設計；5奈米製程今年正式進入技術發展階段，預計2019年上半年試產；3奈米製程有數百位工程師投入進行初期開發，生產用地評估中。

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