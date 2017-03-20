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新台幣續揚1.02角 中午暫收30.524元

2017-03-20  12:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤持續受到外資匯入，以及國際美元疲弱帶動，續呈揚升格局，盤中最高一度大漲1.61角至30.465元價位，升破30.5元關卡。

新台幣中午暫以30.524元兌1美元作收，勁升1.02角，台北外匯經紀公司成交量為4.66億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）台灣時間上週四凌晨公布最新利率決策後，吸引熱錢再度湧入，預料新台幣短線將易升難貶，30.5元價位也會易攻難守。

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  • 新台幣中午暫以30.524元兌1美元作收，勁升1.02角，台北外匯經紀公司成交量為4.66億美元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣中午暫以30.524元兌1美元作收，勁升1.02角，台北外匯經紀公司成交量為4.66億美元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

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