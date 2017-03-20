洗錢防制擾民？立委爆：結婚50萬禮金銀行拒收
2017-03-20 12:01
〔記者王孟倫／台北報導〕洗錢防制辦公室上週揭牌，不過，立委盧秀燕今天表示，洗錢防制推動似乎已經太過頭，有民眾陳情，連結婚婚收了逾50萬元禮金，銀行卻當面拒絕，要求出具結婚證明等；金管會主委李瑞倉回應，會進行瞭解，並請銀行加強「認識客戶」（KYC）之技巧。
兆豐銀紐約分行遭美國重罰後，政府就積極推動各項洗錢防制工作，但盧秀燕在立院財委會質詢表示，洗錢防制雖是正確方向，但銀行業者是否執行過度，反而變成擾民。
盧秀燕舉例，台灣的現金支付比例仍高，像攤販、旅行社等，他們現在如果拿大筆資金、存放在銀行，都會被要求填寫資金來源；李瑞倉答詢，依規定，民眾只要存超過新台幣50萬元，銀行必須幫客戶向調查局申報。
但盧秀燕表示，不僅如此，還有民眾陳情，婚禮喜宴當晚收了超過50萬元的禮金，隔天要拿去存，銀行卻不接受，除非能提出相關證明文件，包括：喜帖、結婚登記等。
對此，李瑞倉回應，若結婚新人把禮金存到該銀行，通常是原有客戶，銀行應該對客戶已經有一定認識；他強調，若銀行在推動防制洗錢時，事事都打破砂鍋問到底，這代表執行技術上有偏差。
金管會銀行局長王儷娟表示，銀行公會已有提供銀行業者洗錢防制的問答集，我們會進一步瞭解情況，近期將找銀行業者討論，如何更有技巧的執行認識客戶。
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