統新2016年每股獲利2.78元 配發1.5元現金股利

2017-03-20 11:31

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊濾鏡廠統新（6426）去年營收5.2億元，年減0.17%，稅後盈餘8922萬元，年增53.88%，每股稅後盈餘2.78元。董事會已通過，擬配發1.5元現金股利，以17日收盤股價142元計算，現金殖利率為1.06%。

統新2016年合併毛利率為47.79％，較2015年成長9.04個百分點，統新指出，主要為子公司虧損產品銷售比例減少，以及雲端相關新產品初期價格效應等因素。

統新表示，光通市場雖維持穩定需求，但2016年受到中國部分標案遞延影響，上半年上下游出貨較為平緩，第四季起則受惠雲端設備廠提升傳輸速度與容量以滿足日益增加的影音傳送需求，帶動新一代資料中心的升級，目前LANWDN產品持續缺貨，市場被動產品亦需求旺盛。

統新表示，雖然被動產品需求旺盛，考量產能及營收集中風險下，公司仍維持主動產品產能隨時因應客戶需求調整，並持續增加產線自動化的改進。

由於目前被動市場需求旺盛，部分客戶陸續開始下長單來確保供貨順暢，公司相對調整預計資本支出擴產規劃，並已於3月14日董事會通過募資合計3億元，以因應此擴產需求。