| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
搶修成功路面下陷 籲中興橋往北市改道 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 財經

統新2016年每股獲利2.78元 配發1.5元現金股利

2017-03-20  11:31

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊濾鏡廠統新（6426）去年營收5.2億元，年減0.17%，稅後盈餘8922萬元，年增53.88%，每股稅後盈餘2.78元。董事會已通過，擬配發1.5元現金股利，以17日收盤股價142元計算，現金殖利率為1.06%。

統新2016年合併毛利率為47.79％，較2015年成長9.04個百分點，統新指出，主要為子公司虧損產品銷售比例減少，以及雲端相關新產品初期價格效應等因素。

統新表示，光通市場雖維持穩定需求，但2016年受到中國部分標案遞延影響，上半年上下游出貨較為平緩，第四季起則受惠雲端設備廠提升傳輸速度與容量以滿足日益增加的影音傳送需求，帶動新一代資料中心的升級，目前LANWDN產品持續缺貨，市場被動產品亦需求旺盛。

統新表示，雖然被動產品需求旺盛，考量產能及營收集中風險下，公司仍維持主動產品產能隨時因應客戶需求調整，並持續增加產線自動化的改進。

由於目前被動市場需求旺盛，部分客戶陸續開始下長單來確保供貨順暢，公司相對調整預計資本支出擴產規劃，並已於3月14日董事會通過募資合計3億元，以因應此擴產需求。

廣告
  • （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

    （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 統新
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：統新2016年每股獲利2.78元 配發1.5元現金股利


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.