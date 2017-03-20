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貨代族群添新兵 建新國際明登興櫃

2017-03-20  10:21

〔記者王憶紅／台北報導〕貨代族群添新兵，建新國際（8367）將於3月21日登錄興櫃，興櫃參考價格為23.6元。

建新國際成立於1989年資本額7.3億，早期以報關業為基礎逐漸衍生至各式港口物流服務，四十年來以獨特稀有之物流服務專業與經驗，成為國內唯一同時具備碼頭裝卸、倉儲、運輸、貨櫃集散站與報關之垂直整合性物流服務商（Integrated Logistics Service Provider, ILSP），2016年公司營收15.3億元、稅後淨利1.72億元，每股盈餘2.4元，業務營收占比為船舶裝卸47%、倉儲24%、運輸16%、報關13%。

建新國際近年來積極購置新型裝卸設備及擴大倉儲空間以因應環保法及提高市場進入門檻。在高競爭優勢下，公司2013-2016年整體營收年複合成長率13%，其中，以裝卸業務成長最為迅速，船舶裝卸收入年複合成長達34%，毛利率因也規模經濟與業務整合而逐年提升，公司毛利率自2014年的29%提升至2016年的34%。

隨著去年9月台中港務分公司公告今年起煤炭船指泊第一順序以104、105號碼頭為主，而子公司安順擁有的104號碼頭為密閉式機械卸煤專用碼頭且為台中港唯一具備全程覆蓋式裝卸與倉儲的卸煤裝置，建新國際可望因此受惠。

建新國際客戶群產業眾多且均為國內外相關產業龍頭（包括中鋼、東鋼、豐興、正隆、永豐餘、台塑化、中美和、科慕（原杜邦更名）。

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  • （記者王憶紅攝）建新國際總經理陳彥銘

    （記者王憶紅攝）建新國際總經理陳彥銘

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