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台積電傳出走美國 經長：協助解決水電問題

2017-03-20  10:26

〔記者林筑涵／台北報導〕台積電驚傳將赴美設3奈米製程晶圓廠，主因土地環評時程超乎預期，加上電力供應、空品質不佳等變數，決定「出走」；今經濟部長李世光備詢時回應，一直有全力協助台積電廠區解決水電問題。不過，提及是否可確保水電完全沒問題？李世光僅表示「電廠建不出來，就有困難」。

據報導指出，台積電3奈米製程晶圓廠，因環評時程耗時，未能配合台積電需求，同時國內空氣品質和電力供應出現不確定性，皆成為設廠變數，造成台積電有意赴美設廠。

今民進黨立委黃偉哲質詢時表示，台積電出走，將對相關產業鏈甚至整體經濟發展造成影響，其中水電供應部份更歸屬經濟部，認為經濟部應有所做為。對此，李世光說，經濟部一直有在幫忙，全力協助解決水電問題，但以目前規劃還是要努力。

然而，黃偉哲追問是否能有明確承諾時，李世光表示，依照目前分析，應該沒有問題，但強調「如果電廠建不出來，就會有困難」。

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  • 台積電驚傳將赴美設3奈米製程晶圓廠，主因土地環評時程超乎預期，決定「出走」；今經濟部長李世光（見圖）備詢時回應，一直有全力協助台積電廠區解決水電問題。（資料照，記者朱沛雄攝）

    台積電驚傳將赴美設3奈米製程晶圓廠，主因土地環評時程超乎預期，決定「出走」；今經濟部長李世光（見圖）備詢時回應，一直有全力協助台積電廠區解決水電問題。（資料照，記者朱沛雄攝）

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