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兩岸面板擴廠效應 由田今年營運走俏

2017-03-20  10:18

〔記者卓怡君／台北報導〕LCD及PCB檢測設備廠由田（3455）去年獲利大增，因中國面板廠擴廠裝機需求強勁，由田今年上半年營收可望大幅成長，今日股價帶量大漲，再創波段新高，法人預估，由田今年營收與獲利可望同步成長，前景可期。

由田去年全年合併營收20.18億元，創歷史新高，年增42.45％，去年第四季營收9.69億元，為歷年單季新高，去年全年稅後純益2.48億元，EPS達4.06元，董事會決議擬每股配發3.5元現金股利，配發比例高達86%。。

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  • 由田總經理張文杰看好公司今年營運，隨著客戶裝機潮增溫，今年表現將再上層樓。（記者卓怡君攝）

    由田總經理張文杰看好公司今年營運，隨著客戶裝機潮增溫，今年表現將再上層樓。（記者卓怡君攝）

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