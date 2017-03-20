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戴勝益談人生3階段：書屋儘管賠錢也要撐25年

2017-03-20  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕王品集團創辦人戴勝益於62歲卸下王品董座職位，並開了書屋。他承諾儘管註定賠錢，也一定會撐25年。

《東森新聞雲》報導，戴勝益在商研院經營實學講堂活動中分享自己的心路歷程，他說自己的人生分為三階段，20歲到40歲屬於「職業」階段，40歲到60歲則是「事業」階段，60歲以後到80歲則應做出「志業」，「益品書屋」便是他的志業。戴勝益表示，「儘管賠錢，也一定會撐25年。」

報導指出，戴勝益希望兒女能具備抗壓性。他說自己有「健忘」的好習慣，認為人生苦短，生活要能活得快樂。

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  • 王品集團創辦人戴勝益（資料照，記者謝佳君攝）

    王品集團創辦人戴勝益（資料照，記者謝佳君攝）

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