台股有望攻萬點？李瑞倉：不便預測 但正面看待

金管會主委李瑞倉表示，不方便預測台股何時上萬點，但正面看待股市後市。（記者王孟倫攝）

2017-03-20 09:53

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委李瑞倉今天赴立法院財委會備詢，立委吳秉叡詢問，市場高度關注，「台股本周有無機會攻萬點」？李瑞倉表示，他不方便預測，但整個看起來，台股基本面穩健、上市櫃公司良好，尤其，我國整體經濟發展回溫，可以正面看待股市發展。

立院財政委員會今天審查金管會主管的非營業特種基金2017年度業務計畫及預算編列。

在會議開始前，立委羅明才走向李瑞倉表示，台股有機會上萬點，屆時，要請你和金管會的幾位局長，還有券商公會理事長一起聚餐，共同見證台股上萬點；李瑞倉回應說，我們一起做東、請客。

由於台股上周五破9900點，吳秉叡質詢時問，本周是否有機會破萬點？李瑞倉回應，身為主管機關，他不方便預測股市上萬點，但股市是經濟的櫥窗，目前景氣回溫，可以比較正面看待股市發展。

李瑞倉強調，根據2月統計數據，外資資金占台股比重從32%降至27%，內資占台股比重則由27%升至32%，這顯示股市成交量增加，是內資對台股信心明顯恢復，換言之，內資與外資是同步進場股市。