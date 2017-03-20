NOR快閃記憶體需求熱 旺宏客戶搶貨
2017-03-20 09:37
〔記者洪友芳／新竹報導〕很多人早上六點可能還沒起床，記憶體大廠旺宏 （2337） 董事長吳敏求卻每天早晨六點就到公司上班，熬過過去五年攤提大筆折舊導致虧損的陣痛期，加上編碼型快閃記憶體 （NOR Flash） 變為搶手貨，吳敏求黎明即起，六點就上班，為的是今年能讓旺宏轉全年獲利，他念茲在茲的是要幫公司與股東賺更多錢。
旺宏於2010年購買茂德12吋廠，接下來再斥資改為先進12吋廠，但因12吋廠折舊費用每年高達6、70億元以上，致使旺宏過去五年陷入虧損的陣痛期。
吳敏求表示，目前12吋多數折舊已進入尾聲，生產也已上軌道，NOR Flash受惠國外大廠陸續退出生產行列，市場需求又增加，帶動客戶搶貨熱潮，旺宏原本去年底擁有70億元庫存量，現在已銷售一空，他預估， NOR Flash需求熱還延燒二年以上，這有利旺宏營運獲利。
吳敏求指出，旺宏是擁有技術實力的公司，累計有6800多篇重要專利，加上有12 吋廠生產步入軌道作後後盾，專利、技術與生產是旺宏的競爭優勢，也是競爭利器；為了搶搭這波 NOR Flash需求熱，吳敏求說，今年以來，他在國外時間比國內多，忙碌原因為了是服務客戶，但只要在國內，他規律作息，每晚八點睡覺，三、四點就起床運動，六點就進公司上班，全心想著要讓公司賺錢。
旺宏去年下半年已連續二季轉虧為盈，且到去年底每股淨值回升到5元關卡以上，達5.07元。預估本季營運將續獲利，董事會日前決議辦理減資186.51億元，減資51%，以彌補虧損與改善財務結構，減資後的資本額變為180.89億元，減資案擬提報今年5月26日股東會議決。
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