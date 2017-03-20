3/20重要財經新聞一覽
2017-03-20 09:05
自由時報財經︰拉加德暗批美︰錯誤政策扼殺成長
國際貨幣基金（IMF）主席拉加德表示，全球成長動能逐漸增加，但錯誤的政策可能停止這個新動能，並對G20聯合聲明在美國的反對下，刪除了拒絕保護主義的內容指出，美國新政府需要更多時間適應和學習。
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蘋果日報財經︰萬點關前 美林論壇本周助攻
外資今年投資風向球、連續舉辦20年的美銀美林證券亞太科技投資論壇本周登場，今年主題為「Tech disruptions in a transforming world」（轉型世界的科技顛覆），除聚焦機器人、VR/AR、人工智慧、自駕車、金融科技、蘋果三星供應鏈議題外，超夯的網紅經濟、線上旅遊話題也入列。
工商時報財經︰本報調查 央行本周升息機率0％
針對中央銀行本周四（23日）舉行的第1季理監事會，金融業者「有志一同」，認為央行調整利率的機率是「零」。
中國時報財經︰中信金 MA擠破頭 年薪200萬
金控搶人不手軟，中信金控開出「國際標」，挾海外最多分子行據點優勢，強調若進入「儲備幹部（MA）計畫」，最快2年後就能外派，派到新加坡、香港，年薪超過新台幣200萬元，向將進入職場的8年級生招手。
經濟日報財經︰台積3奈米 擬轉美設廠
晶圓代工龍頭台積電正式將赴美國設立晶圓廠列入選項，而且目標直指最先進且投資金額高達5,000億元的3奈米製程。
星島日報財經︰部門重組未擬大裁員 渣打CEO：按息近見底
渣打集團（2888）過去兩年大舉重組、削成本再投資的策略成效漸見，本月才履新的渣打香港區行政總裁禤惠儀接受訪問時表示，首季業務勢頭良好，預計港區收入有機會連續第6季保持增長，又指雖有些部門因應科技發展而需要重組，但表明目前無計畫大裁員，料人手將維持約6000人。對按揭劈息戰持續升溫，甚至有大行減至H加1.28厘，她指，現時按息已很貼近底線，「再低就不健康」。
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