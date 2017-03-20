3/20重要財經新聞一覽

2017-03-20 09:05

自由時報財經︰拉加德暗批美︰錯誤政策扼殺成長

國際貨幣基金（IMF）主席拉加德表示，全球成長動能逐漸增加，但錯誤的政策可能停止這個新動能，並對G20聯合聲明在美國的反對下，刪除了拒絕保護主義的內容指出，美國新政府需要更多時間適應和學習。

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