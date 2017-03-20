台積電3奈米廠出走？傳5000億落腳美國

2017-03-20 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕台積電最先進的3奈米設廠地點，傳出將從台灣出走到美國落腳，投資金額高達 5千億元，不過，科技部已經出面挽留，正想辦法解決土地環評問題，只是還沒有最後答案。

《經濟日報》報導，台積電原本是打算是將 3奈米廠設在南科高雄園區路竹基地，不過，環評時程恐會超過台積電設定的時間，同時加上空氣品質及電力穩定度等問題，使得台積電另外以美國做為後備的設立基地；赴美設廠案已進入台積電投資計畫期程的評估中。

據報導，台積電預定在 2022年3奈米廠就可以量產，但光是環評及土地問題，就讓台積電覺得難以實現。

為留住台積電3奈米廠，日前科技部長陳良基已與台積電積極互動，且政府將會啟動專案協助。