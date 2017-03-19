「新末日博士」羅比尼：市場高估川普的利多政策
〔記者盧永山／台北報導〕有「新末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼（Nouriel Roubini）表示，市場高估了川普能執行的利多政策數量，但低估他可能造成的傷害，但這個裂痕要等一段時間才會顯現。
同時擔任Roubini Macro Associates執行長的羅比尼，上週六在參與中國發展論壇時表示，目前樂觀的情緒主導了市場，但也許很快就會出事。
羅比尼指出：「市場高估川普政策的樂觀程度，基礎建設、刺激措施、解除管制、減稅等，我想川普能執行的數量恐怕不多。市場也低估美國保護主義政策將引發貿易戰的風險，對移民的限制將減緩勞力供應，對企業部門管東管西將產生負面影響。」
羅比尼表示，美國的政策組合也帶來了挑戰：財政刺激措施將迫使聯準會加快升息，進而推高利率和美元，隨著時間過去，這將弱化美國經濟。
不過，羅比尼也坦承，市場的信新逐漸在加溫中。
他表示：「在接下來6至12個月，也許這些樂觀情緒會主導市場，因為投資人擁有動物本能，消費者和企業信新逐漸建立，加上政府有些政策行動。經濟正在成長，希望這些樂觀情緒會維持一段時間。但貿易摩擦的情況越多，對移民的限制越多，刺激措施更加過度，迫使全面就業下的聯準會加快升息速度，隨著時間過去，這些負面因素就會更加影響市場和經濟成長。」
羅比尼對美國經濟提出警告，對中國經濟也不表樂觀。他說，隨著成長穩定，中國經濟傳出更多樂觀消息，而不過幾年前的時間，中國瀰漫著經濟可能硬著陸的恐懼；但中國讓經濟穩定下來，是透過新一輪舉債擴大固定資產投資所達成。
他指出：「這意味了中國可能出現更多壞帳、更多不良資產、更大的槓桿操作、以及更多的產能過剩，所以中國是在歹戲拖棚，只是在短期內穩定成。當然，中國今年是因為要進行政治轉型，才努力維持經濟穩定，但在接下來的中期時間內，可能面臨更大的金融不穩定。」
他表示，中國的改革已經停滯，企業重組也停滯，尤其是金融體系的國有企業，這是為未來埋下危險。
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標題：「新末日博士」羅比尼：市場高估川普的利多政策
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