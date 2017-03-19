五月天力挺 必應3月底登錄興櫃
〔記者張慧雯／台北報導〕原本是「相信音樂」演製部門的必應創造，2014年在五月天力挺下整合五個團隊、獨立門戶，是台灣首家全方位娛樂影音公司，已公開發行，預計3月底登錄興櫃，必應董事長周佑洋許下「華語音樂能到的地方，必應就能到」的目標。
近來演唱會盛行，而必應近兩年來每年都參與200場以上的娛樂影音活動，被五月天稱為「洋公」的周佑洋表示，必應做的不只是流行影音產業，更是現場演出產業，透過體驗，讓品牌走進消費者的生活裡、讓歌手與歌迷在音樂上產生共鳴、讓歌迷留下感動帶走回憶。
他也表示，過去必應只是演唱會結束後謝幕字卡上其中之一的單位，總是默默隱身在藝人與演唱會後面，但現在的必應將從幕後走向前台，要讓大家布置看見演場會的精彩，更要看見這個產業的價值。
與國際接軌的部分有輸入與輸出，舉例來說，瑪丹娜演唱會是全球代理，設備是從美國帶來，但技術上需要台灣幫忙；此外，各項技術與創意面（與澳洲、日本燈光師合作），成為國際水準、符合世界規格，之前帶五月天去美國舉辦演唱會，如何把需求、用對方專業人士聽懂的方式，成就這一場演唱會，就要靠必應，相信「華語音樂能到的地方，必應就能到」。
周佑洋指出，必應營業項目包括軟體（節目製作、視覺設計...等）、硬體（燈光、視訊設備、音響設備...等），今年「全製作」的有五月天、劉若英、田馥甄、周華健等，每年有100場以上，今年又會比去年多。
而必應去年營收為7.9億元（軟體佔30%、硬體佔70%），2014、2015年每股稅後盈餘（EPS）也有3.87元、1.67元，目前資本額為2.55億元、員工230人；法人認為，必應雖然沒有屬於自己的IP，但卻能創造高毛利，不會像其他影視產業或展覽公司營運大起大落，相對來說會是個穩健成長的公司。
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標題：五月天力挺 必應3月底登錄興櫃
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