天仁茶業去年每股賺1.87元 創8年來新低
2017-03-19 15:38
〔記者楊雅民／台北報導〕天仁茶業（1233）董事會通過去年合併營收為21.39億元，較前年同期微增0.32%，稅後淨利為1.69億元，每股稅後盈餘為1.87元，則創下8年來新低。
董事會並決定去年每股擬配發現金股利1.6元，其中屬盈餘轉發現金股利每股1.5元，資本公積轉發現金每股0.1元，股東會並決定於6月14日召開。
天仁表示，去年全球連鎖店總店數已突破200家，主要是「喫茶趣TOGO」在香港、澳門與馬尼拉等地區展店，今年1~2月合併營收為3.88億元，較去年同期衰退2.38%。
公司今年將全力育成新事業「CHAFFEE」與海外「喫茶趣TOGO」的發展，積極投資結合數位應用服務的商業模式，運用智慧化的觀念與技術，提升經營效能，透過結構性的改變，創造持續性的成長。
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