今年最低！ 週一汽柴油分別降8、7角

2017-03-19 12:14

〔記者林筑涵／台北報導〕中油宣布，週一起各汽油價格調降0.8，柴油則降0.7元，國內油價來到今年最低。

中油表示，原油價格受到美國鑽油機數量與原油產量續增影響，導致市場信心嚴重不足，引發市場恐慌賣壓而造成油價大跌，上週三~五期貨收盤價更創下今年以來最大3日跌幅。因此，依據浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升23.8元、95無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.3元、超級柴油每公升21.5元。