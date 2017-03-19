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經典賽》衛冕軍淘汰！史坦頓驚天轟助美國二度晉四強
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今年最低！ 週一汽柴油分別降8、7角

2017-03-19  12:14

〔記者林筑涵／台北報導〕中油宣布，週一起各汽油價格調降0.8，柴油則降0.7元，國內油價來到今年最低。

中油表示，原油價格受到美國鑽油機數量與原油產量續增影響，導致市場信心嚴重不足，引發市場恐慌賣壓而造成油價大跌，上週三~五期貨收盤價更創下今年以來最大3日跌幅。因此，依據浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升23.8元、95無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.3元、超級柴油每公升21.5元。

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  • 今年最低！ 週一汽柴油分別降8、7角。（資料照，記者廖振輝攝）

    今年最低！ 週一汽柴油分別降8、7角。（資料照，記者廖振輝攝）

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