獲利與配息新高 信錦殖利率逾8.7％
2017-03-19 11:48
〔記者卓怡君／台北報導〕軸承底座廠信錦（1582）去年獲利創下新高，在費用管控得宜、產品組合優化及匯兌收益等挹注下，去年每股稅後盈餘為6.06元，董事會決議將配發每股5.64元現金股息，獲利與配息雙雙創下新高，以信錦17日收盤價64.6元計算，若順利填息，現金殖利率逾8.7%。
信錦去年第4季合併營收為22.10億元，年減5%，在產品組合較佳及美元升值等因素下，營業利益為2.97億元，年增15%，稅後淨利為2.52億元，年增39%，每股稅後盈餘為1.68元，累計去年合併營收為91.38億元，年減3%，營業毛利率約為23.7%，在調整廠區配置，強化生產效率及節省費用開銷下，全年營業淨利為11.88億元，年增11%。而受惠於業外匯兌收入挹注，稅前淨利為13.64億元，稅後淨利約為9.09億元，年增15%，每股稅後盈餘為6.06元。
展望未來，信錦將持續專注於中高階機種，以掌握獲利為經營目標，為因應人力與原物料成本上揚的挑戰，公司計畫逐步將自動化設備導入生產線中，以提升生產品質與效率，節省現場人力，進而提升人均產值，強化公司的成本競爭優勢，期待能持續提升良好的產品組合、生產效率與更佳的成本結構，配合機構核心技術與電子長才，向外延伸觸角，尋求新的應用與長期成長契機。公司對未來營運表現，持審慎樂觀態度。
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