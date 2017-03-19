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3/19重要財經新聞一覽

2017-03-19  09:23

自由時報財經︰秦漢姊砸1.69億 入住輕井澤豪宅

去年十二月，砸下一．六九億元買下大直水岸豪宅「輕井澤」八樓的神秘大戶，經多方查證，原來是風靡七十年代影壇「二秦二林」之一秦漢的姊姊孫祥娟。

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秦漢姊砸1.69億 入住輕井澤豪宅

蘋果日報財經︰日月光首辦全球供應鏈大會

全球封測產業首創，日月光（2311）22日將舉行全球供應鏈大會，由日月光集團營運長吳田玉主持，會中將頒發第1屆供應商永續經營獎，屆時來自上游材料、設備供應商、超過200人共襄盛舉，凸顯日月光在全球封測產業的重要地位。

工商時報財經︰12檔財報靚 領軍衝關

台股逼近萬點選股難度增高，專家建議資金回歸基本面，從陸續公布的去年財報，尋找全年每股獲利正成長，且今年前2月營收持續增長，加上外資、投信同步買超，共有帆宣、南亞科、光寶科、台積電等12檔，本周可望領軍台股攻堅萬點。

中國時報財經︰陳聖德：想捧金飯碗 先練屠龍4招

想捧金控金飯碗，擁有四大特徵人才將受青睞。台北富邦銀行董事長陳聖德昨日指出，因應大數據時代來臨，10年內金融業將出現翻天覆地的改變，銀行最想招募擁有強大學習力、溝通力、團結合作力及熱情樂觀的人才，其或許是「屠龍士」、或是促使恐龍演化為「飛龍」，這些都是金融新世代關鍵人才！

星島日報財經︰特朗普經濟措施 末日博士潑冷水

美國聯儲局展開加息周期，「平錢」時代料逐步結束，但因未有加快加息步伐，美國股市上周仍錄得升幅，反映投資者寄望未來經濟增長將會加快。但有末日博士之稱的魯賓尼警告，金融市場可能高估特朗普經濟政策對促進增長的效果。

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  • 今年1月，揭露1筆「圓山1號院」17樓的實價紀錄，總價7500萬元，坪數約114.54坪（包括2個車位、約19.46坪），扣除2個車位價格450萬元以及坪數，每坪實價約74.15萬元。與過往實價，每坪價差將近30萬。（記者徐義平攝）

    今年1月，揭露1筆「圓山1號院」17樓的實價紀錄，總價7500萬元，坪數約114.54坪（包括2個車位、約19.46坪），扣除2個車位價格450萬元以及坪數，每坪實價約74.15萬元。與過往實價，每坪價差將近30萬。（記者徐義平攝）

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2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
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