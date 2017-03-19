日本財相麻生：無G20成員反對自由貿易

2017-03-19 05:00

〔中央社〕日本副首相兼財務大臣麻生太郎今天表示，無任何20國集團（G20）成員反對自由貿易，儘管最終公報未提及G20以往誓言對抗一切形式保護主義的承諾。

在G20財長及央行總裁集會結束後，麻生在記者會上表示，「我告訴G20，眾多國家因自由貿易而享受經濟繁榮，特別是戰後的日本和德國。」

麻生又說，「沒有人在會議中發言表示，他們反對自由貿易。」